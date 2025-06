Inter, Mkhitaryan crede in Chivu: "Ci vuole tempo. Miglioreremo di giorno in giorno"

Successo di misura per l'Inter. La squadra di Cristian Chivu si è imposta per 2-1 sull'Urawa Red Diamonds e ha conquistato i primi tre punti della fase a gironi dei Mondiale per Club. Al triplice fischio del direttore di gara, il centrocampista nerazzurro Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN del match: "Crediamo molto in ciò che ci dice il mister, non volevamo perdere e abbiamo voluto questo risultato. Dobbiamo crederci fino alla fine, lottare fino alla fine".

Cosa vi ha detto il mister?

"Di crederci fino alla fine, perché siamo giocatori di qualità, ed è andata bene oggi. Ci vuole tempo, non è facile seguire fin da subito cosa ci chiede di fare, ma stiamo facendo molto in allenamento e stiamo ascoltando tanto la sua filosofia calcistica, miglioreremo di giorno in giorno".

Mancato un po' di cinismo?

"E' sempre bello avere qualcosa su cui migliorare. Abbiamo avuto tanto possesso palla, ma creato poche occasioni da gol. Lavoreremo nei prossimi giorni perché sappiamo che non siamo proprio all'apice delle nostre capacità, c'è qualcosa su cui lavorare. Siamo stanchi fisicamente e mentalmente, ma questa vittoria è qualcosa che ci può dare un plus di energie. Vogliamo arrivare in fondo, è un buon punto di partenza stasera".