Le pagelle del Verona - Dawidowicz impreciso sul più bello. Di Bonazzoli l'unica palla gol

vedi letture

Risultato finale: Juventus-Verona 1-0

Montipò 6,5 - Graziato per due volte da altrettanti interventi del VAR, compie diverse parate significative ma poi viene beffato in pieno recupero dal tap-in da zero metri da parte di Cambiaso. Avrebbe meritato un clean sheet.

Magnani 6,5 - Sempre sul pezzo in difesa, si comporta piuttosto bene nonostante le numerose sollecitazioni da parte degli attaccanti avversari.

Dawidowicz 6 - Concentrato dal primo all'ultimo minuto, ha un solo obiettivo: rendere il più agevole possibile la partita di Montipò. Quando sembrava ormai destinato a centrare l'obiettivo, pasticcia sulla linea dopo il colpo di testa di Milik disturbando il proprio portiere e, al tempo stesso, favorendo Cambiaso per il gol-vittoria della Juventus: l'unica sbavatura costa carissima al Verona.

Terracciano 6,5 - Inizialmente appare un po' timido, soprattutto sulle giocate di uno scatenato Kean. Acquisisce fiducia e sicurezza col passare dei minuti, realizzando anche un ottimo intervento al 42' su una conclusione di prima di Vlahovic. Dal 95' Coppola s.v.

Faraoni 6,5 - Mai in spinta sulla corsia di sua competenza, ma le difficoltà erano da mettere in preventivo. Compie un salvataggio superlativo nei pressi della linea di porta al 69' sul tiro a botta sicura di Chiesa: vale come un gol segnato. Dal 72' Tchatchoua 6 - Non ha modo di incidere nell'ultimo spezzone di gara.

Hongla 6 - Poco coinvolto nelle trame gialloblù, la sua è una prova sufficiente ma è impossibile andare oltre. In mezzo al campo fa il suo dovere. Dal 73' Suslov 6 - Ha pochissimi palloni giocabili.

Folorunsho 5,5 - Partita ricca di alti e bassi: propositivo anche in avanti nel corso del primo tempo, nella ripresa si limita quasi esclusivamente alla fase difensiva.

Doig 5,5 - S'intravede con il contagocce nel corso della gara. Non ha alcuna chance per incidere in positivo. Dal 72' Lazovic 6 - Gettato nella mischia da Baroni in un momento molto delicato, è impossibilitato a far valere le proprie qualità.

Duda 5,5 - Poco pimpante sulla trequarti, non riesce a legare il centrocampo alla coppia d'attacco. Si sapeva, comunque, che sarebbe stata una partita parecchio complicata.

Bonazzoli 6,5 - Il primo ed unico tiro in porta del Verona porta la sua firma: nel recupero del primo tempo, chiama in causa Szczesny con una gran conclusione mancina da distanza ravvicinata. Prova di grande sacrificio anche (e soprattutto) in fase di non possesso. Dall'84' Serdar s.v.

Djuric 6,5 - Un vero lottatore, non si tira mai indietro negli uno contro uno: al pari di Bonazzoli, dà tutto in campo con l'obiettivo di non sfigurare e la sufficienza piena è più che meritata.

Marco Baroni 6,5 - Dopo i primi venti minuti vissuti quasi in totale balia della Juventus, la sua squadra esce alla distanza e gioca alla pari contro una "big" del campionato. Segnali positivi da tutti i reparti: è mancato il gol e allo scadere è arrivata anche l'ennesima sconfitta stagionale, ma continuando di questo passo le soddisfazioni arriveranno.