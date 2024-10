Le pagelle dell'Inter - Frattesi, ripresa da Oscar. Inzagata in regia, Lautaro ritrova il guizzo

EMPOLI-INTER 0-3

(50' e 68' Frattesi, 79' Lautaro)

Sommer 6 - Gli tocca distendersi in avvio sulla conclusione, non troppo pericolosa, di Solbakken. Timbra il cartellino senza ulteriori impegni.

Bisseck 6 - Attestato di fiducia, dopo l'ingresso tutt'altro che entusiasmante contro la Juventus. Si divora il raddoppio, che poi arriva comunque grazie a Frattesi: poco male.

De Vrij 6,5 - Colombo lo impegna fisicamente e lui risponde presente. Anche perché, con l'Empoli in dieci, il centravanti è un orpello quasi mai cercato dai compagni di squadra. (Dall'82' Palacios s.v. La notizia è che l'esordio arriva già a fine ottobre).

Bastoni 6,5 - L'indicazione di D'Aversa ai suoi è chiara e mira a chiuderne la capacità di palleggio. Con l'Empoli in dieci si sblocca: suo il traversone da cui nasce il vantaggio. (Dal 65' Pavard 6 - Entra e la gara finisce due minuti dopo).

Darmian 7 - Rugbistica l'azione che lo porta in gol a metà primo tempo: in tutti sensi, considerato il tocco di mano galeotto e decisivo per l'annullamento. L'unico a credere al pallone lungo che è il prologo al vantaggio nerazzurro.

Frattesi 7,5 - Primo tempo da comparsa, ripresa da Oscar. Rompe il fortino empolese e poi segna anche il raddoppio: è quello che gli riesce meglio.

Barella 7 - Parte regista, nel giro di mezz'ora Inzaghi lo libera a tutto campo: è la mossa che scardina la strategia costruita da D'Aversa. Dodicesimo assist in Serie A per Lautaro: è questione di feeling.

Mkhitaryan 6 - Eredita molto presto i compiti di play e li assolve in maniera diligente. (Dal 65' Zielinski 6 - Ordinaria amministrazione in mezzo anche al campo).

Dimarco 6 - Una punizione velenosa porta Ismajli a sfiorare la beffa. Insidioso tra le linee. (Dal 65' Dumfries 6 - Entra da ala aggiunta, anche lui quando la gara finisce).

Thuram 6,5 - Dopo Maripan ecco Goglichidze: a far espellere i difensori avversari ci ha preso gusto. La superiorità numerica aiuta, per il resto regala scosse qua e là senza accendersi davvero. (Dal 74' Taremi 6 - Non la serata più semplice in cui mettersi in mostra, con i compagni già a pancia piena. Domenica si aspetta una maglia da titolare).

Lautaro 7 - La miglior condizione possibile è ancora lì, da qualche parte. Però fa registrare palesi passi avanti: reduce dalla serata di Parigi, trova l'assist per il 2-0 di Frattesi e poi la gioia personale.

Simone Inzaghi 7 - Senza Calhanoglu e Asllani, il play gira: è l'inzagata di serata, che risolve la questione e toglie riferimenti all'Empoli. Non proprio la gara più utile a certificare la guarigione difensiva dell'Inter, ma… buttatelo via. Risponde a Conte ed è questo che, perdonate il gioco di parole, conta.