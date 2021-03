Le pagelle dell'Italia - Spinazzola sprinta, Locatelli è il migliore in campo

BULGARIA-ITALIA 0-2

Donnarumma 6 - Primo tempo da spettatore, al netto di un tiro flebile di Galabinov. Per non addormentarsi, nella ripresa sfodera un intervento straordinario, seppur l'avversario sia in fuorigioco.

Florenzi 6 - Pochi gli affondi dalla sua parte (dal 69' Di Lorenzo s.v.).

Bonucci 6 - Quando Delev lo punta si vede che c'è una velocità di base differente, ma poi soffre davvero poco.

Acerbi 6 - Con le buone o le cattive si appiccica a Galabinov. Ha sul piede, dopo pochi minuti, la possibilità di sbloccare il risultato, ma il pallone gli rimane fra i piedi.

Spinazzola 6,5 - Nel primo tempo sprinta spesso su Cicinho, che fa una fatica del Diavolo a stargli dietro. Peccato che nel momento dell'assist non sia calibrato perfettamente.

Verratti 5,5 - Non la sua migliore partita, come non lo era stata contro l'Irlanda del Nord. Perde un po' troppo tempo quando ha la sfera fra i piedi (dall'88 Pessina s.v.).

Sensi 5,5 - Dovrebbe essere l'erede di Jorginho, ma la differenza si sente. Deve togliersi un po' di ruggine dalle spalle (dal 69' Locatelli 7 - Il gol è bello non solamente per la fattura, ma perché chiude i giochi).

Barella 6 - Dà dinamicità al centrocampo, non riesce a infilarsi in area.

Chiesa 5,5 - Qualche volta fa come con la Juventus, provando a mettere zizzania quasi da solo. Non brillante però (dal 75' Bernardeschi s.v.).

Belotti 6 - Si guadagna un rigore con esperienza, perché se è vero che Dimov lo tocca con il piede, dall'altro la palla è ben distante. Dagli undici metri non sbaglia. Poi però, davanti a Iliev, colpisce il palo invece di insaccare, sul rimbalzo spara alle stelle (dal 75' Immobile 5,5 - Si mangia un gol di fronte al portiere, ha tre occasioni totali e non lascia la firma sul match).

Insigne 6 - Poco servito, si illumina anche meno. Si guadagna la sufficienza con l'assist per Locatelli del 2-0.