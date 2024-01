Le pagelle della Fiorentina - Nzola è un fantasma. Duncan e Beltran i migliori

Risultato finale: Sassuolo-Fiorentina 1-0

Terracciano 6 - Non deve fare granché, rischia di combinare una frittata nel secondo tempo ma è fortunato che il suo passaggio è lievemente troppo lungo per Berardi.

Kayode 5 - Fa subito una grande giocata, chiudendo la chicane a Thorstvedt e sgasando evitando guai peggiori. Poi però si fa sfilare da Pedersen sul gol dell'1-0.

Milenkovic 6 - Poco impegnato dagli attaccanti del Sassuolo, cerca la fortuna in avanti, guadagnandosi anche un rigore.

Quarta 6 - Schierato titolare al posto di Ranieri, quando vuole utilizza le maniere forti su Pinamonti. Farebbe gol - come al suo solito - ma è in fuorigioco.

Biraghi 5,5 - Dalla sua parte c'è Berardi, non è sempre semplice fermarlo. Prova a proporsi in avanti, ma non azzecca il cross giusto.

Arthur 5,5 - Cerca di verticalizzare il più velocemente possibile, ma i suoi compagni gli danno poche possibilità e pochi suggerimenti (dal 53' Beltran 6,5 - Entra e dà brio all'attacco. Va vicino al gol con una conclusione volante, ma in generale dà peso alla fase offensiva).

Mandragora 5,5 - Più di governo, praticamente mai sotto pressione perché il pallone viene ceduto molto spesso ad Arthur (dal 53' Duncan 6,5 - Dà un apporto molto migliore rispetto a Mandragora, va vicino al gol del pari).

Ikone 5 - Molto fumoso, poco concreto, cerca di correre qua e là ma è molto anarchico e non incide praticamente mai. Lo spunto arriva all'ora di gioco, con un sinistro dalla distanza che si spegne poco fuori. Qualche brivido lo crea nel lungo periodo.

Bonaventura 5 - Qualche colpo di genio lo prova, senza trovarlo. Si prende le proprie responsabilità e calcia il rigore al posto di Beltran, ma Consigli lo ipnotizza (dall'80' Barak sv).

Brekalo 4,5 - Il meno peggio tra esterni e punte per un'ora, anche se non si accende e non salta l'uomo. Almeno è diligente e cerca di correre e raddoppiare, ma poco altro. Bocciato da Italiano (dal 74' Parisi sv).

Nzola 4 - Nel primo tempo non la tocca mai, neanche di striscio. Nella ripresa cicca il pari da due passi. Per il resto è un fantasma.

Vincenzo Italiano 5,5 - Si guarda alle spalle e vede il deserto: per cercare di cambiare qualcosa può solo mettere Beltran, niente di più. Cambia l'inerzia della partita anche con Duncan, ma forse è tardi. Ha solo Ikone e Brekalo come esterni: la Fiorentina vorrebbe venderli entrambi, c'è un motivo...