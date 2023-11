Le pagelle della Fiorentina - Tre punti nel segno di Bonaventura e Terracciano. Gonzalez c'è

Risultato finale: Fiorentina - Bologna 2-1

Terracciano 7 - Provvidenziale quando ferma Saelemaekers a tu per tu, pochi istanti dopo essere stato impallinato da Zirkzee su calcio di rigore. Si rifà sull'olandese e su Ferguson nella ripresa, guadagnandosi un voto alto.

Parisi 5 - Adattato ancora una volta a destra, perde tempi di gioco in numerose esecuzioni. Ma soprattutto, si macchia del fallo di mano che manda il Bologna a pareggiare dal dischetto. Dopo un primo tempo da dimenticare, non rientra.

Dal 46’ Ranieri 6,5 - Sia che si tratti di giocare da difensore centrale che da terzino sinistro, o addirittura quinto come nei minuti di recupero, non fa una piega. Risponde presente, zero errori.

Milenkovic 6 - Si francobolla a Zirkzee, riuscendo a contenerlo abbastanza bene nei movimenti e tenendolo lontano dalla porta. Rischia un pasticcio a fine primo tempo in combutta con Quarta, salvato da Saelemaekers e Terracciano.

Martinez Quarta 5,5 - Insicuro nelle letture difensive, già nell’approccio con la partita denota qualche errore di troppo. Nel momento in cui entra in campo Ranieri, deve trasferirsi sulla fascia destra. Peggio di altre volte, ma non incide sul risultato.

Biraghi 6 - Deve vedersela con Orsolini, proprio per questo decide di non affondare tutte le volte in cui potrebbe, dando la priorità alla marcatura stretta sul numero 7 ospite. Chiamato anche a giocare sulla corsia opposta, lo fa senza troppo colpo ferire.

Dall’88’ Comuzzo sv.

Arthur 6,5 - Il brasiliano deve dare ordine al possesso palla viola e non far cadere i compagni di squadra in quel tipo di confusione che ti assale quando le cose non vanno bene. Un rischio sul rigore rivisto da Maresca al VAR, ma prova buona.

Dal 78’ Lopez sv.

Duncan 6 - Presenza oscura, per molti minuti rimane a margine del gioco ma questo succede perché ha un piano preciso: non scoprire il fianco alle avanzate del Bologna. Mai. Ci riesce per diverse volte, prendendosi un sei pieno in pagella.

Gonzalez 6,5 - Guida lui, come da consuetudine di chi si vede leader, le prime avanzate. Scompare un po’ dalla scena dopo il vantaggio dei suoi, pur rimanendo agonisticamente nella contesa. Va a sprazzi, segna però il pesante rigore del 2-1.

Bonaventura 7 - La sua invenzione, con l’ausilio di un dolce bacio della traversa, sblocca il Derby dell’Appennino. Protagonista anche emotivo, la standing ovation che ne accompagna l’uscita dal campo nel finale racconta la sua centralità.

Dal 91’ Mina sv.

Kouame 6 - Porta lui nella trequarti d’attacco il pallone che poi Bonaventura tramuterà in oro. Non eccessivamente pericoloso sulla sinistra, viene spostato centravanti all’intervallo. Da prima punta si sbatte e lascia maggiormente il segno.

Nzola 5,5 - Ha un’altra occasione “forzata”, con l’assenza di Beltran che lo lancia ancora dal 1’. Tocca lui il pallone per Bonaventura, sul tabellino è assist ma grande parte di merito al 5 viola. Il resto del primo tempo è fatica, poi esce.

Dal 46’ Ikone 6,5 - Impatto immediato sulla partita, appena entrato Kristiansen lo trascina giù in area e manda la Fiorentina dal dischetto per il 2-1. Il resto del suo match non sarà di egual qualità, ma è un lampo che basta e avanza.

Vincenzo Italiano 6,5 - La Fiorentina comincia bene e fa fruttare subito la supremazia, aspetto non banale visto l’andamento recente. Una volta sopra, però, lascia troppo campo e si fa riprendere, rischiando il sorpasso. Questo arriva al rientro dall’intervallo, ma a pro Viola e anche grazie alle sue mosse. Nel finale non disdegna la totale copertura, con tanto di difesa a cinque, per portarsi a casa i tre punti.