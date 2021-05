Le pagelle della Juventus - Buffon saluta da Superman. Finalmente il vero Ronaldo

Sassuolo-Juventus 1-3

(59’ Raspadori; 28' Rabiot, 45' Ronaldo, 66' Dybala)

Buffon 7,5 - Titolare in quella che potrebbe essere la sua ultima da bianconero in A. Si esalta subito su uno dei fondamentali che più gli sono stati contestati in carriera, neutralizzando Berardi dal dischetto. Protagonista anche dopo. È stato bello, Gigi.

Danilo 6 - Diligente. Un po’ braccetto come si usa dire oggi, un po’ mediano. Spinge il giusto, da quelle parti si passa poco.

De Ligt 7 - Mette pezze a destra e a sinistra nei momenti di maggiore difficoltà.

Bonucci 5 - Pronti via, regala un rigore che sarebbe pesantissimo. Domani un bel cero a San Gigi. Poi non è al meglio e si vede.

Alex Sandro 6,5 - Nella banda che sbanda, tiene la rotta. Anche pericoloso di tanto in tanto su palla inattiva.

Chiesa 6,5 - Torna a destra, sfreccia ma non è la sua serata migliore. Cresce nel secondo tempo. (Dall’81’ Cuadrado s.v.).

Arthur 5,5 - Il brasiliano ritrova la pettorina da titolare. Non la verve: troppo compassato, per usare un eufemismo. (Dal 61’ Bentancur 6,5 - Entra con ben altro piglio in partita. Niente di indimenticabile, ma c’è. ).

Rabiot 7 - Perde la palla da cui nasce il rigore. Si riscatta, ampiamente: suo il (bel) gol dell’1-0, come pure il lancio di testa per il raddoppio. Quando ha il piede caldo non tradisce.

Kulusevski 7 - In crescendo, a conti fatti meglio del dirimpettaio. Resta sempre qualche dubbio sulla collocazione, ma è un bel vedere. E mette l’assist del 3-1.

Dybala 7 - Alla fine, c’è il suo timbro. Quello che più di tutti è mancato in stagione. Tante belle giocate, qualche numero da strapparsi i capelli. (Dall’81’ McKennie s.v.).

Ronaldo 7,5 - Gli si è dato del peggiore, spesso e volentieri. Stasera non sbaglia una mossa. Fin troppo facile (per quanto bello) il gol del 2-1, la cosa migliore è forse la gestione del contropiede che porta al gol di Dybala che chiude la partita. 100 gol con tre squadre diverse: nessuno come lui, sa che novità.

Pirlo 6,5 - Anche a tre giornate dalla fine non risparmia qualche novità tattica. Dietro si direbbe che c’è tanto da fare, se non fosse che il lavoro è ormai praticamente già finito. S’affida ai campioni: non tradiscono, oggi.