Le pagelle della Juventus - Vlahovic si inventa la soluzione. Finalmente Alex Sandro

Juventus-Sassuolo 2-1

Perin 6,5 - Incolpevole sul bel gol di Traore. Poi un paio di interventi difficili e diverse telefonate neroverdi accolte fra le proprie braccia senza problemi

Di Sciglio 5,5 - Dalla sua parte Kyriakopoulos è decisamente in serata e spinge tanto, arrivando spesso al cross e ancor più frequentemente al tiro. Regge, ma concede molti spazi. Dal 61' Morata 6,5 - Il suo ingresso fa decisamente bene alla Juventus e alla sua manovra offensiva. Rompe gli equilibri, dialoga bene con Vlahovic anche se sbaglia un paio di occasioni

Bonucci 6 - Resta un po' troppo staccato in occasione del gol di Traore. Ma trova comunque il modo di farsi perdonare con un paio di altri interventi decisivi ed i soliti lanci calibrati al millimetro

De Ligt 6,5 - In difesa non ha particolari problemi nonostante le tante folate neroverdi. Nella ripresa, con la pressione avversaria minore, si concede qualche licenza poetica e si avventura spesso in avanti dando carica ai suoi

Alex Sandro 6,5 - Finalmente, avrà pensato Max Allegri. Il brasiliano veste i panni del giocatore dei primi anni bianconeri, sfondando spesso e volentieri e pennellando nel mezzo palloni sempre interessanti

Cuadrado 5,5 - Maluccio nel primo tempo, un po' meglio nella ripresa quando è più coinvolto nel gioco e nello sviluppo della squadra. Ma manca il solito spunto, il guizzo decisivo, a cui ha abituato i tifosi

Zakaria 6,5 - Per Nedved "mette le gambe ovunque". E così è. Nel centrocampo a due sembra trovarsi ancor più a suo agio, soprattutto perché vengono esaltate le sue qualità da uomo di rottura e dinamismo. Dal 61' Locatelli 6,5 - Entra bene in partita, con corsa, fisicità e ottime letture che permettono alla squadra di ripartire velocemente

Arthur 5,5 - A differenza dello svizzero, il brasiliano non sembra così a suo agio nel centrocampo a due. Allegri gli chiede di tenere la posizione e lui esegue pur senza acuti particolari. Dal 70' Rabiot 6 - Un altro ingresso positivo per la Juventus. Clamorosa la parata di Pegolo sul suo colpo di testa

McKennie 6 - Tanti inserimenti giusti, tanti, troppi palloni sbagliati in fase di palleggio. Un tiro a giro che avrebbe meritato maggior fortuna del palo colpito e la solita corsa a tratti anarchica

Dybala 6,5 - Segna subito e fa capire in pochi secondi quale potrebbe essere la sua serata. Prosegue coi soliti tocchi di classe, con lob e pallonetti, ma pure qualche imprecisione di troppo

Vlahovic 7 - Incide poco sul match. Almeno fino all'89': è lì che il serbo tira fuori il coniglio dal cilindro, una giocata spacca risultato inventata dal niente che va a concludersi col gol che decide il match e porta la sua Juve ad affrontare la Fiorentina in semifinale. Dall'89' Kaio Jorge sv

Massimiliano Allegri 6 - La sua Juventus soffre decisamente troppo nel primo tempo nonostante un vantaggio immediato. Meglio nella ripresa, ma la semifinale di Coppa Italia arriva solo grazie alla giocata di un singolo all'89'.