La risolve Vlahovic! La Juve soffre col Sassuolo, vince 2-1 e va in semifinale con la Fiorentina

vedi letture

Un successo soffertissimo, quello della Juventus contro il Sassuolo. Un 2-1 finale incerto fino all’89’, quando Dusan Vlahovic decide di inventarsi la giocata decisiva e di regalare ai suoi il pass per la semifinale contro la Fiorentina. Nel primo tempo, di Dybala e Traore le altre reti.

SUBITO JUVE, POI TANTO SASSUOLO - Bellissimo primo tempo allo Stadium: la Juventus va subito avanti con Paulo Dybala. Minuto 3, Alex Sandro sfonda a sinistra e serve McKennie che calcia male favorendo l’arrivo della Joya che con uno schiaffo di sinistro fa 1-0. Il Sassuolo però c’è e si fa vedere con Scamacca, Berardi e Kyriakopoulos prima del pareggio di Hamed Traore. L’ex Empoli conduce palla fino alla trequarti, chiude il triangolo stretto con Scamacca e dal limite lascia partire un bellissimo tiro a giro che non lascia scampo a Perin. L’1-1 risveglia la Juventus che fra il 36’ ed il 37’ si fa vedere sia con McKennie che con Vlahovic ma senza fortuna. E di fatto lì si chiude il primo tempo.

LA JUVENTUS TORNA IN CAMPO CON ALTRO SPIRITO - A inizio ripresa la Juventus esce dagli spogliatoi con maggior convinzione e più voglia di prendere in mano il match, anche se il Sassuolo resta pericoloso nelle sue punture offensive. Al 55’ Vlahovic sventaglia da trequartista per Dybala, il pallone arriva a McKennie che a giro colpisce clamorosamente il palo. Il match è vivo e caldo, entrambe le squadre spingono per il gol e lo spettacolo ne trae beneficio. Fra il 60’ ed il 65’ la Juventus alza ancora il ritmo e ci prova con Vlahovic, De Ligt di testa e Dybala col destro, ma sempre con poca precisione sotto porta.

DIVENTA UN MONOLOGO BIANCONERO. E LA RISOLVE VLAHOVIC - La Juventus ha voglia di vincere la partita. E infatti ci prova a più ripresa con McKennie, con De Ligt, con Vlahovic, con Dybala e con Morata. L’ingresso dello spagnolo porta vivacità e pericolosità alla manovra bianconera, anche se i giocatori di Allegri non riescono a concretizzare le tante occasioni create. Il Sassuolo sembra stanco e alle corde ma regge, anche grazie ad una straordinaria serata di Giancluca Pegolo. Il portiere del Sassuolo regge fino all’89’, quando Dusan Vlahovic decide di chiudere il match dopo tanta sofferenza: isolato a sinistra, da solo, il serbo salta Muldur di forza, entra in area e calcia di destro. Il tiro trova la gamba di Tressoldi, una deviazione decisiva e di fatto spiazzante per lo stesso Pegolo. Lo Stadium esplode, il serbo esulta e sorride. E la Juventus vola in semifinale contro la Fiorentina grazie al 2-1 finale.