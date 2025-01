Le pagelle della Lazio - Dia non fa rimpiangere Castellanos, Tchaouna da horror

Risultato finale: Lazio-Como 1-1

Provedel 6,5 - Una buona uscita su Kempf nei primi minuti per il portiere laziale, impegnato di più nella ripresa quando nega il gol a Fadera con un ottimo intervento.

Lazzari 6 - Molto attento in fase difensiva, si fa preferire nel primo tempo mentre nel secondo soffre contro Fadera. Dal 59' Marusic 6 - Contiene nella sua zona, dove per la verità il Como nel finale non imperversa con grande continuità.

Gigot 6 - Estremamente deciso negli interventi, tanto che rischia grosso quando di fatto mette la parola fine alla gara di Nico Paz. Ottima partita, in cui però nel finale si perde Cutrone quando segna l'1-1.

Romagnoli 6 - Prova attenta da parte del centrale, che non si perde in fronzoli e limita al meglio l'attacco comasco più che altro nella prima parte di gara..

Pellegrini 6,5 - Intraprendente sulla sinistra, sia accompagnando l'azione offensiva che fermando sul nascere le avanzate avversarie. Meno impattante dopo l'intervallo. Dal 59' Tavares 6 - Ha da fare quando il Como spinge ma, quando ha il pallone, è un fattore per le chances offensive della Lazio.

Guendouzi 6 - Gara ricca di alti e bassi per l'ex Arsenal. Suo l'assist per l'1-0 di Dia, ma nella ripresa non si ripete e fallisce da pochi passi il gol del nuovo vantaggio.

Rovella 6 - Non scintillante come in altre occasioni, ma comunque autore di una prova ordinata nella zona nevralgica del campo.

Isaksen 5,5 - In un match senza grossi squilli, ha comunque il merito di fermare un rinvio errato di Moreno propiziando il gol che sblocca la sfida. Dal 73' Hysaj 6 - Finale più di spinta che di contenimento andando alla ricerca del colpaccio.

Tchaouna 4,5 - Non incide più di tanto negli ultimi metri, ma soprattutto lascia i suoi in 10 nella ripresa prendendo due gialli nell'arco di un minuto.

Dele-Bashiru 5,5 - Spostato sulla sinistra, gioca una prima frazione di gioco volenterosa mentre nella seconda si vede decisamente meno.

Dia 7 - Sfrutta al meglio la chance concessa dalla qualifica di Castellanos, trasformando in gol uno dei pochi palloni avuti nei primi 45 minuti. Ripresa più di sacrificio, anche per l'inferiorità numerica.

Marco Baroni 6 - Le scorie del derby ci sono e si vedono soprattutto all'inizio dei due tempi. Squadra comunque brava a resistere in 10, sfiorando anche la vittoria.