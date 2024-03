Le pagelle della Lazio - Immobile spento, Castellanos un'altra musica. Zaccagni si riscatta

vedi letture

Risultato finale: Frosinone-Lazio 2-3

Mandas 6 - Praticamente un esordiente in Serie A (aveva giocato appena 1'), subisce due gol e in realtà anche un terzo (giustamente annullato) per un suo svarione con i piedi. Senza infamia e senza gloria la prima da titolare in campionato.

Marusic 5,5 - Più di una volta imperfetto nella marcatura, è poco reattivo anche sulla rovesciata di Cheddira. Cresce col passare dei minuti.

Casale 5,5 - Non sempre in linea, prosegue il periodo di calo. Poca aggressività nei suoi interventi.

Romagnoli 6 - Non bada tanto alle maniere, basta che ci sia l'efficacia. Tante palle spazzate e lo zampino anche nel gol del 2-1.

Pellegrini 5,5 - Combina a fatica con Zaccagni e dal suo lato il Frosinone entra con maggiore facilità. Diffidato, viene ammonito e poi si fa male. La sua pare una stagione stregata. Dal 46' Lazzari 6 - Contiene bene le incursioni dal suo lato. Resta più bloccato, dopo il doppio vantaggio a maggior ragione, dedicandosi perlopiù alla fase difensiva.

Guendouzi 6,5 - Sputa sangue, ha gran voglia, corre per tutta la partita. Anzi, per mezzora sembra il lavoratore pronto a vincere il premio di dipendente dell'anno perché tutti gli altri si impegnano meno di lui. Ci aggiunge anche un assist. Motorino.

Cataldi 5,5 - Tanti, troppi errori in mezzo al campo, a volte anche banali, nella fase di costrzione. Molto meglio quand'è chiamato a fare filtro, risultando provvidenziale su Brescianini. Dal 56' Vecino 6 - Dà fisicità alla mediana, oltre alla solita garra.

Luis Alberto 7 - Solo Turati gli nega la gioia del gol. Gestisce i ritmi e, quando accelera, diventa a tratti incontenibile. Archiviata la prima mezzora, torna il giocatore strepitoso che apprezziamo da anni.

Felipe Anderson 6,5 - A differenza di altre partite, oggi è più diligente tatticamente e meno funambolico sulla fascia. Ed è tanto, tanto utile alla causa, mai come in una gara complicata come stasera.

Immobile 5,5 - Nella settimana dell'addio di Sarri, delle accuse di Lotito, dell'aggressione da parte dei tifosi, probabilmente risente di tutte queste cose, sebbene l'atteggiamento sia sempre quello da capitano. Ma non è tranquillo, sbaglia controlli anche semplici. Dal 56' Castellanos 7,5 - Due gol, secondo e terzo al Frosinone dopo quello dell'andata. Il primo, tra l'altro, al primo pallone toccata. Entra lui e la Lazio cambia, forse è proprio lui a trasformarla. Sceglie la serata giusta per la prima doppietta in Serie A.

Zaccagni 7 - Dimentica di seguire il movimento di Lirola, che è libero di mandare in rete l'1-0. Ma si fa perdonare col taglio e l'incornata del pareggio. La sensazione è che stia riacquisendo la condizione migliore.

Giovanni Martusciello 6,5 - Buona... L'unica. Frosinone-Lazio sarà ricordata come l'unica partita con lui in panchina da allenatore in prima. La squadra, dopo un avvio complicato, trova l'atteggiamento giusto per rimontare il Frosinone e anche le geometrie in mezzo al campo. E la consegnerà a Tudor con tre punti in più molto importanti nella corsa verso l'Europa.