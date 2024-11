Le pagelle della Lazio - Meglio chi è entrato dalla panchina. Noslin, occasione fallita

vedi letture

Risultato finale: Lazio-Ludogorets 0-0

Mandas 6 - Spettatore non pagante, non viene mai chiamato in causa.

Marusic 6 - Partita disciplinata, forse troppo: dovrebbe sempre osare di più, ma lo fa solo a tratti.

Patric 6.5 - Con Zaccagni e Romagnoli in panchina indossa la fascia di Capitano e la onora al meglio: a favorirlo, un Ludogorets offensivamente quasi nullo. Incomprensibile il giallo: va a protestare civilmente per un rigore che era sacrosanto.

Gigot 6 - Quando il Ludogorets riparte in contropiede tenta sistematicamente l'intervento in anticipo, ma non sempre gli riesce. Intraprendente, a volte spregiudicato.

Pellegrini 6 - Volenteroso, è protagonista di un paio di suggerimenti interessanti dalla fascia sinistra. Alla mezz'ora rimedia un giallo che induce Baroni a sostituirlo all'intervallo. Dal 46esimo Lazzari 6.5 - Buon impatto con la partita, è tra i migliori del secondo tempo.

Guendouzi 5.5 - Ingabbiato dal centrocampo del Ludogorets, non riesce a trovare gli spazi giusti per esprimersi al meglio e allora ci prova con una sassata dalla distanza: pallone sulla traversa.

Vecino 5.5 - In una partita molto bloccata, di posizione, i suoi inserimenti senza palla non sono una soluzione. Ci prova allora con qualche suggerimento, ma non è sempre preciso. Dal 62esimo Rovella 6.5 - Dà più ritmo alla manovra.

Tchaouna 5 - Gioca troppo dentro il campo e contribuisce all'ingorgo voluto dal Ludogorest col suo 5-4-1. Dal 46esimo Isaksen 6.5 - Entra per allargare le maglie della difesa avversaria e i suoi movimenti effettivamente aiutano. Si guadagna un rigore, ma l'arbitro non lo concede.

Boulaye Dia 5 - Sul finire della prima frazione ha a disposizione due buone occasioni: non sfonda. Dal 46esimo Castellanos 6 - Allunga la difesa del Ludogorets con i suoi continui affondi in verticale. Con lui in area di rigore è un'altra cosa.

Pedro 6 - In una partita da spazi stretti il suo elevato tasso tecnico può fare la differenza. Effettivamente a volte è così, ma non basta per sbloccare la partita. Dal 79esimo Zaccagni s.v.

Noslin 5 - Occasione persa anche in un ruolo più congeniale alle sue caratteristiche. Baroni che lo conosce bene si aspetta grandi cose dal calciatore olandese: per ora non si vede nulla di tutto ciò.

Marco Baroni 6 - Questa volta giocare con esterni che entrano nel campo non aiuta. Lazio più pericolosa nella ripresa, dopo i cambi.