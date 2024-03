Le pagelle della Roma - Lukaku impreciso? Ci pensa Pellegrini Lorenzo il Magnifico

Risultato finale: Roma-Sassuolo 1-0

Svilar 6,5 - Spettatore non pagante per oltre un'ora di partita, è chiamato poi a una grande parata su Racic per blindare l'1-0.

Karsdorp 6 - Torna titolare quasi quaranta giorni l'ultima volta e risponde con una prova senza infamia e senza lode, in cui si fa vedere per tanti cross ma non si fa apprezzare per la precisione. Dal 72' Celik s.v.

Mancini 6,5 - Quando mantiene i nervi saldi, il livello della sua prestazione si alza perché le letture sono da grande difensore. Quando può, si lancia anche in avanti. La garanzia difensiva della Roma.

LLorente 6 - Sempre molto applicato nelle marcature preventive, si trova sempre al posto giusto per difendere senza affanni. Nel finale rischia l'autogol, è molto fortunato e salva la prestazione.

Spinazzola 6,5 - Poco più di mezzora e poi avverte un fastidio al flessore ed è costretto a uscire. Ma, a proposito di fastidi, è lui a darne di più alla difesa del Sassuolo nella mezzora in campo. Dal 37' Angelino 6 - Come cadi cadi, a sinistra, cadi bene. Entra lui e non cambia proprio nulla, soprattutto nella qualità dei traversoni.

Cristante 5,5 - Ci mette un po' a entrare in partita e, quando lo fa, solo a tratti riesce a tenere alti ritmo e intensità.

Paredes 6,5 - Sempre più faro della Roma, tanto della costruzione giallorossa passa dai suoi piedi. Con De Rossi ha ritrovato smalto e leadership.

Pellegrini 7 - La creatura di De Rossi, più di tutti gli altri. Lorenzo Il Magnifico, di nuovo a segno. Il quinto in campionato con DDR in panchina, peggio solo a Foden nei Top 5 campionati Europei negli ultimi due mesi. Se la Roma ottiene i tre punti deve ringraziare solo il suo capitano.

Aouar 5,5 - Chiamato a sostituire Dybala, ha sicuramente una verve meno frizzante. Anche l'andatura non può essere la stessa, infatti non sguscia mai. Dà almeno maggiore copertura abbassandosi nei ripiegamenti. Dal 71' Baldanzi s.v.

Lukaku 5 - Gara complicata, senza profondità, con pochissimi spazi. Ma, soprattutto, zero precisione. Ha tre palle buone e le cestina tutte, due di testa e una col mancino. Dall'86' Azmoun s.v.

El Shaarawy 6 - Esterno alto sulla carta, a tutta fascia nei fatti. Macina chilometri e vive una partita più da gregario che da fantasista. Dall'87' Huijsen s.v.

Daniele De Rossi 6,5 - Festeggia i suoi primi due mesi da allenatore della Roma confermando l'impatto totalizzante avuto sulla squadra. Certo, stavolta la Roma non è bella come in altre circostanze e deve ringraziare l'ennesima perla dei suo capitano, ma appare una squadra matura anche quando deve gestire. E anche questo è un merito suo.