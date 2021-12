Le pagelle della Roma - Zaniolo, gol liberatorio in un pomeriggio di magie. Mou azzecca tutto

ATALANTA-ROMA 1-4 - 1' Abraham, 27' Zaniolo, 45'+1' aut. Cristante, 72' Smalling, 82' Abraham



Rui Patricio 6.5 - Non può nulla sul gol atalantino. È reattivo nella ripresa su una punizione velenosa di Malinovskyi.

Mancini 7 - Supera egregemente l'esame contro la sua ex squadra. Ribatte ogni colpo, regge l'urto anche quando Gasperini aggiunge una punta.

Smalling 7.5 - Si gioca il jolly del primo fallo stagionale dopo pochi minuti su Zapata, facendogli capire che non è aria. Gioca una grande partita, d'anticipo e mettendo la museruola sul colombiano. Dulcis in fundo, il gol che chiude la contesa.

Ibanez 6 - Solido, a volte anche ruvido. Riesce a portare la partita a casa nonostante un'ammonizione a inizio ripresa rischi di condizionarlo. Perde Zapata che lo punisce per il 2-2, il VAR lo salva.

Karsdorp 6.5 - Prova generosa dell'olandese, costretto prevalentemente a contenere più che ad accompagnare l'azione offensiva. Bella la rasoiata che avvia l'azione dell'1-4.

Mkhitaryan 6.5 - A suo agio come mezz'ala-trequartista, duetta con Zaniolo mandandolo in rete e si fa apprezzare anche nei ripiegamenti. Dall'89' Calafiori sv.

Cristante 6 - Sfortunato nella deviazione che riapre la partita nel finale del primo tempo. Scherma bene davanti la difesa ribaltando velocemente l'azione.

Veretout 7 - Partita in un crescendo rossiniano per il francese. Splendida la pennellata che manda in gol Smalling, infine serve l'assist per l'1-4 di Abraham. Dal 90' Kumbulla sv.

Vina 6 - Compiti prettamente difensivi per l'uruguayano che più che il quinto di difesa fa il terzino a tutti gli effetti. Qualche buona chiusura, non dispiace.

Zaniolo 7.5 - Il gol che sblocca il digiuno in Serie A dopo 514 giorni è il giusto premio di una partita straordinaria, dove dispensa colpi di genio e grandi accelerazioni. Manda in gol Abraham e si costruisce il raddoppio. Una prestazione così riaccende la speranza non solo della Roma nella corsa alla Champions ma anche dell'Italia che ha bisogno di un talento così. Dal 69' Shomurodov 6 - Dà il suo contributo pur con pochi minuti a disposizione entrando nell'azione dell'1-4.

Abraham 7.5 - Impiega meno di un minuto ad andare in rete. Trova una bella intesa con Zaniolo, giganteggia nella difesa atalantina, infine si toglie anche lo sfizio di segnare la doppietta. Dal 90' Bove sv

José Mourinho 7.5 - Col 3-5-2 sembra aver trovato finalmente equilibrio. Fa quello che ha fatto il Milan di Pioli, colpendo immediatamente e gestendola di rimessa sfruttando gli spazi lasciati. La prova di Bergamo evidenzia come questo gruppo sia sempre più cementato, compatto, che sa soffire e infine colpire.