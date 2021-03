Le pagelle della Sampdoria - Tonelli e Candreva nel bene e nel male. L'attacco fa flop

Genoa-Sampdoria 1-1 al 90'

Audero 6 Nessuna colpa sul gol di Zappacosta, nessuna colpa sulla traversa fortuita di Zajc. Tiene botta e non patisce ulteriori pressioni da parte dei Ballardini boys.

Bereszynski 5.5 Da interno destro, anziché da terzino, si trova certamente meno a suo agio. Parte in difficoltà, poi cresce ma è nelle sue mattonelle che il Genoa punge di più.

Tonelli 6 La sua gara è una montagna russa: muro nel primo tempo, morbido nell'occasione del gol di Zappacosta, rialza la testa e con questa incorna un cross al bacio di Candreva per la rete del pari.

Colley 6.5 La difesa non traballa ma singhiozza. Lui è quello che meglio trattiene il respiro e fa la guardia a Destro prima e Shomurodov poi. Solido e costante per tutti i novanta minuti.

Candreva 6 Nel primo tempo la sfida coi dirimpettai Zappacosta e Criscito è alla pari. Paga pegno alla carta d'identità in occasione del gol del Genoa ma il talento non ha età: il cross per il pari di Tonelli è delizioso.

Silva 5.5 In ombra, troppi tocchi facili stavolta e nessuna invenzione strabiliante. Gioca semplice ma da uno del suo talento c'è sicuramente da attendersi una trovata in più.

Ekdal 6.5 Il più ispirato della linea mediana di Ranieri, riesce a giocare anche in verticale per provare a trovare corridoi per i compagni di squadra. Non finirà negli highlights ma è imprescindibile.

Augello 6 Da quella parte ha licenza di spingere ma Ballardini sceglie giustappunto Goldaniga per provare ad arpionarlo. Scontro che finisce ai punti.

Verre 6 Dal piccolo trotto al galoppo, sa quando e come accendersi. Sfrutta gli spazi lasciati dal Genoa tra le linee ma giunto al dunque non trova l'ultimo passaggio. (dal 59' Jankto 5.5 Non entra col piglio che avrebbe voluto Ranieri. Morbido e leggero, fatica a mettersi in evidenza.)

Keita Balde 5.5 Costretto a giocare spalle alla porta, fatica ad attaccare la profondità e a rendersi pericoloso dalle latitudini di Perin. Ha più colpe tattiche la Samp che lui a livello individuale. Ma non si vede proprio mai. (dal 70' Gabbiadini 5.5 Ranieri sceglie i suoi muscoli per ribaltare la partita. Non entra nel vivo del pareggio e in fondo mai della partita, però quanto meno tatticamente garantisce mezza sponda in più)

Quagliarella 5.5 Ranieri preferisce toglier Keita piuttosto che il suo riferimento e Capitano al settantesimo di gara. La Samp pareggia prima che esca per problemi fisici ma alla stregua del compagno di reparto, non è tra i protagonisti. (dal 77' Ramirez sv)

Ranieri 5.5 Sceglie di mettersi a specchio dall'inizio con Ballardini ma il riflesso non è uguale all'originale. Corregge coi cambi a gara in corso, il pari è su piazzato. Non è stata una bella Sampdoria.