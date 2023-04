Le pagelle di Rabiot: quando il gioco si fa duro lui c'è. Uno dei pochi che non molla

Tocca ancora una volta ad Adrien Rabiot dimostrarsi fra i migliori della Juventus in questa stagione. Contro la Lazio tiene a galla i suoi nonostante il ko finale. “Quando il gioco si fa duro il francese inizia a giocare” scrive TMW sull’ex PSG, mentre La Gazzetta dello Sport commenta: “Trova il gol con caparbietà. Uno dei pochi a non mollare”. Il Corriere della Sera, infine, recita: “Presenza preziosa per otturare spazi alla Lazio”.