Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di giovedì 8 luglio 2021

vedi letture

Sarà Italia-Inghilterra la finale di Euro2020 in programma domenica a Wembley. La seconda e ultima finalista è arrivata ieri dallo scontro fra l'Inghilterra e la Danimarca. Un 2-1 decisa solo ai tempi supplementari grazie ad un calcio di rigore segnato da Harry Kane che riporta la Nazionale dei "Tre Leoni" in una finale di una competizione internazionale dopo quella del 1966 per il Campionato del Mondo giocato proprio nei possedimenti di Sua Maestà. Stampa inglese, ovviamente, scatenata, e quotidiani italiani che parlano di una sfida fra due grandi del calcio internazionale... "Prendiamoci la Corona" non a caso è il titolo de La Gazzetta dello Sport.