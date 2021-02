Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di mercoledì 10 febbraio 2021

All'Inter non riesce l'impresa, alla Juventus, dopo la vittoria dell'andata, basta lo 0-0 per conquistare la finale di Coppa Italia. Stasera sapremo se Pirlo dovrà affrontare l'amico Gattuso o l'Atalanta di Gasperini. E in campionato il Milan vuole restare in testa. Di questo e tanto altro trattano le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 10 febbraio 2021, che vi proponiamo di seguito: