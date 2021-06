Le tre strade di Donnarumma: Barcellona in pole, Juventus e PSG alla finestra

vedi letture

L'unica certezza è l'addio al Milan, per il resto il futuro di Donnarumma, Europeo a parte, è ancora avvolto nel mister. Il Barcellona ha messo sul piatto un'offerta importante, 10 milioni a stagione per i prossimi cinque anni, la palla adesso passa al portiere. Sullo sfondo ci sono altre due suggestioni, in Italia e all'estero: Juventus e PSG

Tentazione bianconera - Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la possibilità di prendere Donnarumma a parametro zero è un'occasione troppo ghiotta per abbandonarla su due piedi. Tutto però passa dal futuro di Szczesny: la cessione del polacco, che pesa intorno ai 7 milioni sulle casse della Juventus, diventa fondamentale per tentare l'assalto a Gigio. Il polacco, legato alla Juve fino al 2024, ha mercato in Premier League, con l'Arsenal che potrebbe riportarlo a casa dopo averlo ingaggiato quando aveva appena 16 anni. In questo caso la Juve si libererebbe di un pesante ingaggio e proverebbe a convincere Raiola ad ammorbidire le sue pretese (i 10 milioni offerti dal Barça).

Situazione simile al PSG - Anche in Francia, al PSG, la situazione è simile, visto che che la porta dei parigini è nelle mani di Keylor Navas, fresco di rinnovo fino al 2024, anche se il costaricense ha ormai 34 anni e Leonardo pare si stia ingolosendo dinanzi all'occasione Donnarumma.