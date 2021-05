tmw Barca-Donnarumma, 10 milioni l'anno fino al 2026. Questa settimana può chiudersi

Il Barcellona ha presentato la sua offerta e adesso è in attesa di risposte. I contatti tra le parti della scorsa settimana hanno portato il presidente Laporta a presentare la sua offerta per l'estremo difensore classe '99, in scadenza di contratto col Milan. E l'offerta è di quelle importanti: 10 milioni di euro a stagione per le prossime cinque stagioni. Senza clausole.

Ora dovrà essere il portiere della Nazionale a decidere. Perché sullo sfondo ci sono altri due club interessati che però non hanno ancora formulato un'offerta concreta: il PSG, nonostante il recente rinnovo di contratto di Keylor Navas, e la Juventus, che però per ora non cambia strategia: vuole prima trovare una sistemazione per Szczesny. E quindi chiede più tempo.

Il Barcellona invece è pronto a chiudere in tempi rapidi, per poi solo successivamente capire cosa fare con ter Stegen, nel mirino del Borussia Dortmund.