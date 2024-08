Ufficiale Lecce, ecco l'erede di Gendrey: acquistato Frederic Guilbert, il comunicato

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Lecce ha ufficializzato l'acquisto dell'erede di Valentin Gendrey, calciatore passato nelle scorse ore all'Hoffenheim per dieci milioni di euro. "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Frédéric Guilbert dal Racing Club de Strasbourg Alsace. Il difensore francese classe ‘94 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’anno successivo".

Gendrey nelle scorse ore è passato all'Hoffenheim con questo comunicato: "Il TSG Hoffenheim, squadra di calcio della Bundesliga, ha ingaggiato il terzino destro Valentin Gendrey. Il 24enne francese arriva all'Hoffenheim dal club italiano di Serie A dell'US Lecce.

Valentin Gendrey è passato dal club francese dell'Amiens SC all'allora club italiano di seconda divisione dell'US Lecce nel luglio 2021. Gendrey ha festeggiato la promozione in Serie A con gli italiani al suo primo anno e ha giocato 29 partite (1 assist). Nelle ultime due stagioni, Gendrey è stato parte integrante dell'undici titolare del Lecce. Durante questo periodo, il 24enne terzino destro ha giocato 74 partite nel massimo campionato italiano (2 gol/7 assist) e due partite in Coppa Italia. L'ex nazionale francese Under 21 ha giocato tre volte con le giovanili dell'“Equipe Tricolore” e in precedenza ha giocato quattro partite con la Nazionale Under 18 del suo Paese d'origine".