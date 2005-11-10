Lecce, Fatah: "Il gol? Meriti da dividere tra me e il portiere"

Amar Fatah, esterno del Lecce, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn: "Sono contento di aver fatto il mio primo gol. Pensavo che il mio gol potesse darci punti e invece il Bologna ha segnato quasi subito".

Hai creduto che il portiere potesse sbagliare sul gol?

"E' stato un bel gol, meriti da dividere: io ci ho messo la testa, il portiere ci ha messo del suo".

E' il tuo obiettivo quello di fare tanti gol qui a Lecce?

"Ogni volta che mi buttano in campo provo in ogni modo a fare gol e ad aiutare la causa del Lecce".