Lecce, Fatah: "Il gol? Meriti da dividere tra me e il portiere"
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Pietro Celeste
Pietro Celeste
ieri alle 23:23Serie A
autore Pietro Celeste
11.10.2026 23:23Serie A
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Amar Fatah, esterno del Lecce, ha parlato nel post-partita ai microfoni di Dazn: "Sono contento di aver fatto il mio primo gol. Pensavo che il mio gol potesse darci punti e invece il Bologna ha segnato quasi subito".
Hai creduto che il portiere potesse sbagliare sul gol?
"E' stato un bel gol, meriti da dividere: io ci ho messo la testa, il portiere ci ha messo del suo".
E' il tuo obiettivo quello di fare tanti gol qui a Lecce?
"Ogni volta che mi buttano in campo provo in ogni modo a fare gol e ad aiutare la causa del Lecce".
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