Ufficiale Lezzerini torna alla Fiorentina dopo 8 anni. Sarà il 3° portiere dietro De Gea e Martinelli

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Luca Lezzerini ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2026 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 30 giugno 2028". Questo il comunicato con cui il club viola ufficializza l'arrivo dell'estremo difensore classe '95. Lezzerini, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, torna in viola dopo 8 anni e dopo aver collezionato 6 presenze in Serie A con la maglia del Venezia e quasi 160 presenze in Serie B tra Avellino, Venezia e Brescia.

Lezzerini torna a vestire la maglia della Fiorentina con un ruolo ben specifico: sarà il terzo portiere a disposizione di mister Pioli, alle spalle del titolarissimo De Gea e del suo vice Martinelli (promosso quest'anno nel ruolo di secondo).