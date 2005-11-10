TMW Liberali va al Como, anche se il Milan offriva di più. Cos'è successo nelle ultime ore

Il talento italiano classe 2007 è attualmente impegnato in Galles per l'Europeo Under 19 con la nazionale del CT Alberto Bollini

Mattia Liberali ha scelto: proseguirà la sua carriera al Como. Nelle prossime ore il club lariano e l'entourage del giocatore definiranno i dettagli di un accordo che quasi certamente sarà di durata quinquennale, un accordo che sarà figlio di una scelta presa quest'oggi - intorno a ora di pranzo - al termine di un confronto che il ragazzo ha avuto col suo procuratore. Liberali ha deciso di proseguire la sua carriera nella squadra allenata da Cesc Fabregas che il prossimo anno per la prima volta si cimenterà nella Champions League, lo farà nonostante il Milan in queste ore sia sceso in campo in maniera pesante per provare a fargli cambiare idea. Nonostante Gerry Cardinale si sia mosso in prima persona per provare a sparigliare le carte.

Cardinale nella notte ha provato a sorpassare il Como

Un paio di giorni fa vi riportavamo di un Como inper l'acquisizione del calciatore attualmente impegnato in Galles nell'Europeo Under 19. Erano le ore in cui la società lariana stava consolidando il vantaggio su tutte le altre squadre interessate, un quadro d'insieme in cui non era ancora presente il Milan che fino a quel momento aveva effettuato solo qualche sondaggio. Nella notte però ecco l'accelerata che non ti aspetti: il club rossonero con contatti diretti e prolungati ha tentato un sorpasso al traguardo. Sul piatto, oltre a tutti i discorsi sulla sua centralità nel nuovo progetto rossonero, anche un ingaggio più alto al giocatore e commissioni più importanti al suo agente.

Il club lariano pagherà ora la clausola da sei milioni

tentato dalla possibilità di rientrare dalla porta principale in un club che solo l'estate scorsa lo scaricava a zero a un anno dalla scadenza del contratto. Però alla fine a prevalere sono stati soprattutto i ragionamenti sul suo percorso di crescita. Meglio il Milan o il Como per muovere i primi passi in Serie A? Meglio il progetto rossonero o quello lariano per affacciarsi in Europa con alle spalle una sola stagione in Serie B? La scelta è ricaduta sulla società del presidente Suwarso che ora verserà al Catanzaro i sei milioni di euro necessari per acquistare il suo cartellino (tre andranno proprio al Milan) e poi col giocatore definirà gli ultimi dettagli contrattuali prima dell'annuncio.