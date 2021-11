live Bodo/Glimt, Knutsen: "Ho fatto i complimenti a Mou e alla Roma"

23.05 - All'Olimpico finisce 2-2 tra la Roma e il Bodo/Glimt la quarta gara del girone C che conferma i norvegesi al primo posto in classifica. Di seguito le parole di Knutsen in conferenza stampa:

23.35 - Inizia la conferenza

Contento della prestazione?

"Sono contento perché siamo venuti a giocare al Colosseo, potevamo fare meglio, la Roma ci ha dato motli problemi in entrambe le fasi anche con i tagli in diagonale ma posso ritenermi soddisfatto della nostra prestazione".

Potete pensare di vincere il girone?

"Una partita così con la Roma, è un punto importante, abbiamo tante partite davanti e sappiamo come gestirle per fare del nostro meglio".

Mourinho dice che avete fatto due tiri e due gol.

"Non la penso così, è stata una partita impostata in maniera diversa dall'andata, ma abbiamo dato il massimo e siamo contenti del risultato".

Ha fatto dei cambi di formazione rispetto al campionato.

"Abbiamo giocatori di qualità diverse, che devono adattarsi ma il nostro è un gruppo compatto e unito e questo procedimento riesce molto bene".

Sulle sue reazioni più composte rispetto a quelle di Mourinho.

"E' una questione personale, ogni allenatore ha una storia a sé. Io ero concentrato solo sulla partita".

Cosa ha detto a Mourinho a fine partita?

"Ho fatto i complimenti alla sua squadra e l'ho ringraziato per la partita, è un'usanza norvegese".

Su Solbakken e Botheim.

Hanno un ottimo rapporto con il tiro e con il pallone, spero che continuino a segnare come adesso.

Sul calore dei suoi tifosi arrivati in Italia.

"Sono fantasitici, giocano un ruolo fondamentale nei risultati della squadra, è bello essere seguiti e ricevere questo calore".

23.50 - Termina la conferenza