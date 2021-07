live Bonucci: "It's Coming Home ci ha gasati... E ora la Coppa vola con noi a Roma"

Leonardo Bonucci è la Star of the Match della finale dell'Europeo. "Siamo stati speciali nel crederci. E' arrivato qualcosa che aspettavamo, è incredibile che non ci stancavamo di stare insieme. Avevamo una voglia matta di stare insieme. Lo abbiamo fatto davvero, incredibile".

Sul trionfo europeo raggiunto "Dal 2012 lo inseguivo... Lo aspettavamo dal 2012. Siamo stati a un passo, è stata una rincorsa continua. E' la forza di chi vuole ottenere qualcosa, di dimostrare di essere ad alti livelli senza mollare mai. Dimostriamo ai giovani cosa voglia dire l'umiltà, il lavoro, la dedizione. Dovevamo solo crederci, abbiamo battuto l'Inghilterra su questo. E ora la Coppa viene a Roma. La Coppa dimostra che quando cadi in alto devi volerlo più di ogni altra cosa. Ora la rinascita arriva per l'Italia, poi questo gruppo con questo grande allenatore farà ancora parlare di se".

Su Bonucci stasera amato da tutti "Ho fatto e abbiamo fatto qualcosa che resterà nella storia. Tutti gli italiani ci ameranno, è la cosa più bella, abbiamo reso felice un grande popolo".

Su 'it's coming Rome' urlato a fine partita "Lo abbiamo sentito per giorni 'It's Coming Home', che la coppa sarebbe tornata a Londra. Ci ha motivati... Dispiace per loro ma prende un bell'aereo e domani sarà a Roma. Il premio se lo devono godere gli italiani".