LIVE TMW - Bonucci: "Perdere così fa male: la Juventus non merita sconfitte così"

Ko per 4-0 contro il Chelsea, in conferenza stampa da Stamford Bridge parla Leonardo Bonucci, centrale difensivo della Juventus.

Una sconfitta così è una botta per il morale?

"E' un ko pesante che deve servirci da lezione. Abbiamo giocato contro una grande squadra che ci ha punito al minimo errore. Fa male ma guardiamo avanti, sabato è una gara importante, ora c'è da recuperare nel migliore dei modi. E' stata una sconfitta pesante, per quello che è la Juventus, la Juventus non merita di perdere così".

Cosa vi insegna?

"Loro andavano più di noi, ci è mancata cattiveria. Servono sempre riflessioni, abbiamo sbagliato la gara e dobbiamo pensare alla sfida di sabato".

