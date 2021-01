live Cagliari, Di Francesco: "Dobbiamo essere più smaliziati, c'è tanto rammarico"

Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco commenterà a breve la sfida dei rossoblù contro il Sassuolo, conclusasi sull'1-1 dopo la beffa di Boga al 94'.

17.20 – Inizia la conferenza stampa.

Una squadra senza paura di vincere non avrebbe perso questa gara.

"Dovevamo essere più smaliziati, questo è stato il nostro errore. Dobbiamo prenderne atto, prendere le cose positive e andare avanti. Il rammarico di aver buttato due punti c'è, sia dal punto di vista della classifica che del morale".

Sembra che il 4-3-2-1 sia l'abito adatto per questa squadra.

"Marin riesce a fare bene sia il play che la mezzala, da mezzala gioca certamente meglio".

Quanto pesa aver pareggiato in questo modo?

"Non è la prima volta che ci capita, il rammarico più grande è stato aver buttato via due punti nel finale. Non so se manchi solo malizia, ma anche fortuna. Il punto prendiamolo per buono, perché la prestazione c'è stata. C'è da migliorare attraverso le vittorie, a livello psicologico servono queste oltre la prestazione".

Come stanno Duncan e Lykogiannis?

"Duncan ha provato ieri, ma dopo il fastidio muscolare abbiamo evitato di evitarlo. Valuteremo martedì gli esiti degli esami, peccato perché mi ha tolto la possibilità di cambi. Deiola ha fatto il massimo. Lyko ha avuto i crampi, credo non abbia avuto niente di particolare: forse ha pagato anche l'aspetto nervoso".

Domani finisce il mercato: arriveranno altri rinforzi?

"Qualche richiesta l'ho fatta, se arrivasse bene ma se non arrivassero. Oliva è stato attento, applicato, volitivo, è in crescita ed è migliorato tanto. È uno di quei giocatori che tatticamente legge meglio le situazioni, sono soddisfatto di quello che ha dato".

Cosa salva di questa partita?

"Da salvare non mi piace come definizione: si vedeva che la squadra voleva la vittoria, questo è il dispiacere maggiore. Sul gol avrei tolto la possibilità di crossare, poi non si può prendere un gol così senza la giusta attenzione".

17.29 – Termina la conferenza stampa.