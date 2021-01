live Conte: "Ci è mancato l'istinto killer, raccogliamo poco rispetto a quanto prodotto"

14.40 - All'Olimpico finisce 2-2 con i giallorossi inizialmente in vantaggio grazie a Pellegrini. Nella ripresa Skriniar e Hakimi ribaltano il match, ma nel finale la Roma agguanta l'Inter con il gol di Mancini. Di seguito le parole di Antonio Conte in conferenza stampa:

Inizia la conferenza

"Abbiamo avuto l'opportunità di chiudere la partita. Ci è mancato l'istinto killer, dispiace perché abbiamo giocato contro una squadra forte che sta facendo ottime cose. Nonostante lo svantaggio abbiamo avuto la forza di ribaltare la partita. Sarebbe stato importante vincere qui a Roma".

Come mai la squadra si è abbassata dopo i cambi?

"Io penso che inconsciamente la squadra si sia abbassata. I cambi sono stati fatti ruolo per ruolo. Penso comunque che una squadra come l'Inter se ha ambizione deve avere una rosa importante. Detto questo c'è anche un aspetto psicologico e fisico. Molti di questi calciatori erano alla terza partita in sette giorni e anche a livello psicologico c'è stato un dispendio importante perché eravamo sotto di una rete. Barella, Hakimi, Lautaro, Lukaku: sono tutti calciatori che hanno sempre giocato. Ci abbiamo provato a tenere la palla alta".

Come si spiega quindi il finale di partita?

"A noi non era praticamente cambiato nulla con le sostituzioni. Ho messo Perisic per Lautaro per attaccare lo spazio, Gagliardini al posto di Vidal e Kolarov al posto di Hakimi che iniziava ad accusare la stanchezza".

L'Inter raccoglie poco rispetto a quanto produce?

"Sicuramente raccogliamo molto poco. Anche con la Sampdoria abbiamo fatto più di venti tiri, ma solo un gol. E' importante creare, perché significa che c'è una base. Non dimentichiamo poi anche che la Roma è una squadra fisica e nei cambi volevamo dare fisicità. Peccato aver preso gol su calcio da fermo. Ci prendiamo un punto e ci prepariamo alla Fiorentina e faremo un bel po' di cambi. Ci saranno delle rotazioni, la rosa mi permette di fare questo".

Sulla Roma

"La Roma è una squadra forte e avrà fino alla fine gli stessi obiettivi nostri. C'è soddisfazione per averli messi in grande difficoltà".

Termina la conferenza stampa