Empoli, Zanetti: "Contentissimo per questa salvezza, grazie ai ragazzi"

13.15 - Buongiorno, amiche e amici di TUTTOmercatoWEB! Tra qualche minuto andrà in scena la conferenza stampa del tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti, che analizzerà la gara di domani contro la Juventus.

13.30 - Comincia la conferenza stampa.

Quali sono le sue sensazioni dopo la salvezza?

"Quello che provo dentro è una cosa bellissima, abbiamo lavorato tanto e superando degli ostacoli. Ce l'abbiamo fatta, è arrivata in un modo che ci dà un picco di gioia importante per quel gol all'ultimo minuto. Sono molto contento per i ragazzi che mi hanno sempre seguito e accompagnato con la giusta mentalità e predisposizione. I protagonisti, gli attori sono loro. Poi la mia dedica va al club, che ha creduto in me per raggiungere questo obiettivo in una delle stagioni più difficili della storia. Io preferisco far parlare i punti, certamente potevamo fare meglio alcune cose ma abbiamo fatto sicuramente il nostro massimo. Siamo andati a raschiare nel profondo dei ragazzi ed è per questo che celebriamo la salvezza. Siamo stati anche a +11, è il giusto premio per quello che la squadra ha dimostrato"

Empoli-Juventus qui è sempre un evento. Che tipo di avversario si aspetta?

"Il fatto che sia così importante testimonia l'importanza che questa città faccia la Serie A. La partita è contro una squadra impressionante, avranno molta spinta e motivazioni. Dobbiamo recuperare le motivazioni, non perché ci siamo allenati male ma perché inconsciamente c'è stata un po' rilassatezza. Ne siamo consapevoli, dobbiamo avere le stesse motivazioni di sempre. Ci sono altri risultati di squadra da fare. Vorrei che giocassimo liberi ma facendo vedere maturità"

Cosa è successo al momento del triplice fischio a Genova?

"Lì è stato un momento di gioia infinita, onestamente la partita si era messa in un binario sbagliato. Come abbiamo fatto il gol tra di noi, che viviamo con grande tensione, c'è stato un abbraccio fortissimo. Accardi mi ha sempre aiutato, mi ha insegnato e credo che ci siamo dato tanto entrambi. Sono contento di ripagarlo, è il numero 2 di questa società dopo il Presidente. Ha spessore tecnico e umano di altissimo livello"

Domani in virtù dell'assenza di Marin farete dei cambi tattici?

"Come modulo si avanti col 4-2-3-1. Ci saranno dei cambiamenti a livello di caratteristiche perché ci mancano alcuni giocatori e altri che possono entrare. Come Bandinelli, Haas, Akpa Akpro che si candidano per giocare. I ragazzi hanno sposato questo concetto con grande voglia. Siamo più incisivi e allo stesso tempo più equilibrati, con l'altro sistema si spendeva tanto. Così abbiamo un po' più di equilibrio"

Baldanzi, Degli Innocenti e Guarino saranno impegnati nel Mondiale Under 20.

"I ragazzi sono impegnati in una competizione di grandissimo livello. Il Mondiale sarà di alto livello, sarà molto interessante vederli alla prova".

Pjaca nelle ultime settimane sta crescendo.

"Sì, in questo momento poi ha risentito della mia fiducia. In questo sistema può darci una mano per sue caratteristiche. Ho sempre parlato bene di lui, è stata un'annata non semplice in cui poteva fare di più. Ma le sue capacità sono fuori discussione"

13.42 - Finisce qui la conferenza