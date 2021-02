live Europa League, concluso il sorteggio: il quadro completo degli ottavi di finale

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Arrivano gli ottavi di finale di Europa League. Oggi, a partire dalle 13, saranno sorteggiati in quel di Nyon gli accoppiamenti per le prossime gare della seconda competizione continentale. In gara, per l'Italia, Milan e Roma. Su TMW la diretta testuale.

13.21 - Sorteggio concluso, il quadro completo - Sorteggiate tutte le squadre, ricordiamo che la gara di andata si giocherà l'11 marzo e quella di ritorno il 18; gli orari delle gare saranno comunicati nel pomeriggio. Urna durissima per le italiane, ecco il quadro completo degli ottavi di finale.

Ajax-Young Boys

Dinamo Kiev-Villarreal

Roma-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Arsenal

Dinamo Zagabria-Tottenham

Manchester United-Milan

Slavia Praga-Glasgow Rangers

Granada-Molde

13.20 - GRANADA-MOLDE!

13.19 - SLAVIA PRAGA-RANGERS FC!

13.18 - MANCHESTER UNITED-MILAN!

13.17 - DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM!

13.16 - OLYMPIACOS-ARSENAL!

13.15 - ROMA-SHAKHTAR DONETSK! FONSECA CONTRO IL SUO PASSATO

13.14 - SECONDA ESTRAZIONE: DINAMO KIEV-VILLAREAL!

13.14 - AJAX-YOUNG BOYS PRIMA SFIDA!

13.12 - AJAX PRIMA SQUADRA ESTRATTA!

13.12 - Le squadre in corsa - Sta per iniziare il sorteggio! Ricordiamo che sarà un sorteggio integrale, senza teste di serie. L'Inghilterra è la nazione più rappresentata, seguita da Spagna e Italia. Ricordiamo tutte le partecipanti: Manchester United (Inghilterra), Tottenham (Inghilterra), Arsenal (Inghilterra), Ajax (Olanda), Milan (Italia), Roma (Italia), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Villarreal (Spagna), Granada (Spagna), Glasgow Rangers (Scozia), Dinamo Zagabria (Croazia), Dinamo Kiev (Ucraina), Young Boys (Svizzera), Slavia Praga (Repubblica Ceca), Olympiacos (Grecia), Molde (Norvegia).

13.10 - Yakin sul palco - L’ex calciatore svizzero commenta l’annata dello Young Boys, squadra di cui ha vestito la maglia in carriera: “Ho visto tutte le partite di ieri sera e mi sono emozionato per la gara del mio ex club”.

13.05 - Finale a Danzica - La finale della competizione è in programma il 26 maggio allo stadio Energa Gdańsk di Danzica.

13.01 - Inizia il sorteggio - Arriva l'ora X: inizia in questi minuti il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. A breve, Milan e Roma conosceranno le proprie avversarie. Non è escluso che lo siano l'una dell'altra. Come di consueto, presentazione affidata a Pedro Pinto. Sarà Hakan Yakin a estrarre le palline delle sfidanti.

12.58 - Mourinho: "Mai eliminato" - Ai canali ufficiali della UEFA, il tecnico del Tottenham ha ricordato perché sarebbe meglio evitarlo: "Le mie statistiche sono buone. Ho giocato due volte la competizione sono arrivato due volte in finalee ho vinto due volte. In UEFA Europa League non sono mai stato eliminato".

12.50 - Le date degli ottavi - Si giocherà a metà marzo. L’andata l’11 del mese, il ritorno il 18.

12.45 - Fonseca: "Tante squadre forti" - Del sorteggio ha parlato ai canali della UEFA anche Paulo Fonseca, tecnico della Roma: "Vogliamo andare il più lontano possibile in questa competizione, ma tutte le squadre sono molto forti in questa fase, quindi è molto difficile sceglierne una. L'elenco dei possibili avversari è pieno di grandi squadre".

12.40 - Sorteggio integrale - A differenza di quanto accaduto per i sedicesimi, in questo sorteggio non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. Qualsiasi eventuale restrizione verrà comunicata prima del sorteggio.

12.35 - Le sedici squadre in corsa - Le insidie principali arrivano dalle inglesi, ma occhio anche alle due spagnole e allo Shakhtar Donetsk. Ecco le gare in corsa per gli ottavi di finale di Europa League.

Manchester United (Inghilterra) - Coefficiente di difficoltà: 5

Tottenham (Inghilterra) 5

Arsenal (Inghilterra) 4,5

Ajax (Olanda) 4,5

Milan (Italia) 4,5

Roma (Italia) 4,5

Shakhtar Donetsk (Ucraina) 4

Villarreal (Spagna) 4

Granada (Spagna) 3,5

Glasgow Rangers (Scozia) 3

Dinamo Zagabria (Croazia) 3

Dinamo Kiev (Ucraina) 3

Young Boys (Svizzera) 3

Slavia Praga (Repubblica Ceca) 3

Olympiacos (Grecia) 3

Molde (Norvegia) 2,5