live Ferencvaros, Stankovic: "Non sono per niente abbattuto, grande risultato"

23.20 - Tra poco Dejan Stankovic, allenatore del Ferencvaros, analizza in sala stampa il pareggio esterno per 2-2 sul campo della Fiorentina nella seconda giornata del girone di Conference League.

23.51 - Inizia la conferenza stampa.

Com'è sentirsi un po' abbattuti per un 2-2 in casa della Fiorentina?

"Non mi sento abbattuto, per niente. E' una bellissima partita in un campo tosto, in un mini-campionato. Eravamo su un campo molto difficile contro una squadra molto forte. Sono fiero dei 65-70 minuti in cui la partita poteva andare in un senso: poi è finita diversamente ma non abbiamo mollato. Portare via un punto da qua è un grande risultato: si poteva andare meglio ed evitare qualche errore ma sono molto contento".

Si parla poco di Ben Romhdane. Come l'ha visto in attacco?

"Soprattutto in difesa... Lui è stato generosissimo, ha messo grinta e qualità. Sapevo che in quel ritmo non potevamo durare 100 minuti, ma la sua partita è stata di grande livello e sacrificio. Gli faccio i miei complimenti".

Rimpiange di più il terzo gol mancato o quello fatto nel recupero?

"Penso che sono stato chiaro, è il calcio, non ho rimpianti. Potevamo vincere 3-1 come perdere 3-2, è stata una partita tosta. Ok, abbiamo preso gol al 93' ma potevamo averne segnato un altro al 60' e preso uno al 98'. Ribadisco: abbiamo affrontato una delle tre squadre che giocano il miglior calcio in Italia".

Dove potete migliorare?

"E' stato fatto un grande lavoro prima di me in questa società ed era un continuo miglioramento. C'è una struttura importante dietro, in Ungheria il Ferencvaros è un club da numeri uno, il presidente e il suo staff difendono le loro decisioni. Sono coraggiosi e devo esserlo io con loro. Quando sono arrivato questa squadra vinceva, ma si può sempre migliorare. Non stravolgerò una squadra che aveva certezze. E volevo ringraziare i tifosi per come ci hanno accompagnati".

23.59 - Termina la conferenza stampa.