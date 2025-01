Oltre sei mesi fermo, Robbie Keane torna in pista: è il nuovo allenatore del Ferencvaros

Fermo per poco più di sei mesi dopo l'addio al Maccabi Tel Aviv - con tanto di scudetto e coppa di Israele alzati al cielo -, Robbie Keane ha accettato un nuovo incarico in Bulgaria: è ufficialmente il nuovo allenatore del Ferencvaros.

Il comunicato ufficiale

"Annunciamo il successore dell'olandese Pascal Jansen alla guida della nostra squadra, 35 volte campione e 24 volte vincitrice della coppa, con Robbie Keane, 146 presenze con la nazionale della Repubblica d'Irlanda, che ha firmato lunedì. Il nuovo allenatore è arrivato a Budapest domenica sera e martedì partirà per unirsi alla nostra squadra nel campo di allenamento in Spagna", la chiosa.

📣 Announcement: Robbie Keane is the new head coach of Ferencváros.💚🤍 pic.twitter.com/dwr11oGpqY

— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) January 6, 2025