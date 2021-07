LIVE TMW - Finita riunione a Milano tra i club di A, Marotta: "Dimissioni Dal Pino? Ma va"

live Finita riunione a Milano tra i club di A, Marotta: "Dimissioni Dal Pino? Ma va"

"Sto andando a Milano per una riunione importante, il 25 per cento dei tifosi negli stadi è una fregnaccia". Con queste parole, Aurelio De Laurentiis ha anticipato la riunione informale di questa sera a Milano, con la Serie A quasi al gran completo tanto da far immaginare un possibile golpe ai danni dei vertici della Lega. Appuntamento in un noto hotel del centro di Milano, su TMW tutti gli aggiornamenti.

23.19 - Riunione conclusa, Ferrero via senza parlare - Sì è conclusa da pochi minuti la riunione informale tra presidenti di Serie A andata in scena a sorpresa oggi. Massimo Ferrero ha lasciato l'incontro senza rilasciare dichiarazioni.

22.38 - Carnevali e Marotta salutano la riunione insieme - Beppe Marotta e Giovanni Carnevali salutano insieme la riunione dei club di Serie A tenutasi in via informale a Milano quest’oggi. Smentendo però che le società del massimo campionato abbiano chiesto chiesto le dimissioni di Dal Pino? "Ma va, ma no”, ha chiosato Marotta. Poco spazio, almeno a sentire le dichiarazioni, al calciomercato. Parlerete questa sera di Raspadori? “No, andiamo a dormire”.

22.10 - Scaroni via: animi sereni - Ha salutato la compagnia pochi minuti fa il numero uno del Milan, Scaroni. Nessuna dichiarazione rilasciata, ma il presidente rossonero ha lasciato intendere che non si vedono ribaltoni all'orizzonte. Nessun club ha chiesto le dimissioni della governance, in quello che è stato di fatto un incontro tra club vicini, senza intenti bellicosi.

21.37 - ADL via senza commentare - Iniziano a sciogliersi le fila della riunione: pochi secondi fa è uscito il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, senza commentare.

20.48 - C'è anche il Torino - È arrivato pochi minuti fa il presidente del Torino, Urbano Cairo.

20.33 - Ecco Hellas e Cagliari - Continuano a ingrossarsi le fila dei club di Serie A partecipanti. Pochi minuti fa, sono arrivati presso l’hotel di Milano dove si sta svolgendo anche i presidenti di Hellas Verona, Maurizio Setti e Cagliari, Tommaso Giulini.

20.25 - Arrivano Carnevali e Scaroni - Sassuolo e Milan ci sono. Poco fa è arrivato l'ad neroverde Giovanni Carnevali, seguito dal presidente rossonero Paolo Scaroni.

19.41 - Riunione in corso: arriva Marotta - È in corso di svolgimento la riunione informale. Presenti Enrico Preziosi per il Genoa, Beppe Marotta e Alessandro Antonello per l’Inter (arrivati pochi istanti fa), Joe Barone per la Fiorentina, Stefano Campoccia per l’Udinese, Massimo Ferrero per la Sampdoria, Aurelio De Laurentiis per il Napoli e Marco Canigiani (direttore marketing biancoceleste) per la Lazio. Presenti anche Juventus e Venezia.