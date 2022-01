live Inter, Farris: "Atalanta peggior avversario dopo la Juve. Peccato non aver segnato"

vedi letture

Diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

22.45 - Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare lo 0-0 maturato al Gewiss Stadium di Bergamo. Il secondo allenatore dell'Inter è intervenuto a causa della mancanza di voce del tecnico interista, episodio curioso già successo nelle scorse gare.

23.26 - È iniziata la conferenza di Farris: "Non si possono vincere tutte le partite altrimenti finiremmo il campionato a 130 punti. Ci sono squadre forti, come quella di stasera. Da anni fanno la Champions, hanno un roster importante. Abbiamo speso tanto con la Juve, l'Atalanta era il peggio avversario possibile dopo di loro. Peccato non aver trovato il gol decisivo, ma siamo stati bravi nel non subirlo. Bravo Samir a salvare il gol".

Avete subito il pressing?

"Un dato emblematico riguarda il 64% di possesso palla, non lo concedono a nessuno. Siamo stati anche bravi a non far costruire loro, arrivano con gli esterni, dal punto di vista tattico la gara è stata dominata. La ciliegina sulla torta? Poteva essere il gol di D'Ambrosio in pieno recupero".

Che certezze arrivano da questa gara?

"Ci lascia ulteriore consapevolezza. Magari ci sono delle squadre che ti lasciano giocare, il pallone con l'Atalanta devi andartelo a prendere. Questa costruzione ci ha permesso di avere delle buone occasioni, come il colpo di testa di Edin, ma anche la parata di Musso su Sanchez. Siamo stati bravi a non prendere gol".

Cosa è mancato a Dzeko?

"Sulla sponda di Dumfries è arrivato con la cattiveria giusta, ma è mancata la precisione. Il nostro parco attaccanti è di assoluto valore, ci ha portato qui insieme al resto della squadra".

Qualcuno oggi doveva riposare?

"Le rotazioni sono giuste da fare, ma non si deve alterare l'equilibrio. C'era qualche giocatore in difficoltà, affaticato, era logico fare questa rotazione, non è stato l'avversario che ci ha impedito di fare cambi, volevamo mantenere l'equilibrio".

23.32 - È terminata la conferenza di mister Farris.