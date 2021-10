live Inter, Inzaghi: "19 tiri verso la porta, bene così. Ma a volte si può vincere anche 1-0"

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, dalla sala stampa di San Siro, parla in conferenza dopo il fondamentale successo dei suoi contro lo Sheriff Tiraspol. Segui su TMW tutte le sue parole.

L'Inter ha dimostrato di poter far bene in Europa? "Assolutamente, non dimentichiamoci che loro avevano battuto Inter e Shakhtar. Sapevamo delle difficoltà, ma abbiamo interpretato bene la partita con 18-19 tiri verso la porta e tre pali. Poi però abbiamo preso delle ripartenze che potevano essere pericolose e dobbiamo migliorare".

Il gol subito stasera? "Si può lavorare e si deve lavorare. Noi cerchiamo di farlo ma allenarsi non è semplice in questo momento. Siamo il miglior attacco della Serie A ma stiamo prendendo spesso ripartenze e gol evitabili, spesso si possono e si devono vincere le partite anche 1-0".

La prestazione di Vidal? "Se lo è meritato, si allena sempre nel migliore dei modi. Sono felice per lui e per gli altri, penso anche a Gagliardini, Vecino che ha sempre fatto bene quando ha giocato, Sensi è rientrato, Calhanoglu tornerà a breve. Poi i sudamericani che stanno recuperando, per un allenatore è fondamentale avere tutti a disposizione visti gli impegni ravvicinati".

