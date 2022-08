live Inter, Inzaghi: "Vittoria importante, ma c'è ancora tanto da lavorare"

22.40 - Buonasera in diretta dal Via del Mare. A breve Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, è atteso in sala stampa per analizzare il match appena concluso contro il Lecce. TMW seguirà la conferenza con il consueto live testuale.

Forma fisica?

"C'è ancora tanto da lavorare, ma più che un problema fisico serve attenzione. La squadra si è innervosita dopo l'episodio di Lukaku. Abbiamo lavorato parecchio in questo mese, i carichi si sono alleggeriti in questa settimana. Darmian e Dumfries sono stati determinanti".

Se l'aspettava una partita così difficile?

"Sì, perché il Lecce ha un allenatore bravo con una squadra che ha vinto un campionato di B difficilissimo, poi c'è il fattore campo: con un pubblico che trascina tanto la squadra. Dobbiamo cercare di chiudere prima la partita, soffrendo meno".

