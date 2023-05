live Juventus, Allegri: "Milik? I rigori li sbaglia solo chi li tira"

conferenza post partita di Bologna-Juventus

Inizia la conferenza stampa di Allegri.

Avete sprecato molto ma si è vista una squadra viva oggi

"La Juventus c'è sempre stata. A Milano abbiamo fatto 25' dormienti, ma per il resto con il Napoli e con l'Inter abbiamo fatto delle buone prestazioni. La squadra ci mette il cuore e questa è la cosa più importante. Stasera abbiamo creato occasioni e sbagliate altrettante. Abbiamo degli obiettivi davanti, e abbiamo recuperato punti sulla Lazio. Ora dobbiamo tornare a vincere, speriamo di farlo mercoledì. Ai ragazzi però non dobbiamo rimproverare niente anche perché ricordiamoci che noi è dal 18 gennaio che prendiamo mazzate, dentro e fuori dal campo".

Che parere ci può dare del Bologna?

"Il Bologna sta facendo un campionato straordinario. Motta per me è uno degli allenatori giovani più bravi e ha dei buoni giocatori a disposizione. Il Bologna credo abbia davanti un futuro roseo, anche al netto dell'acquisto importante di Giovanni Sartori".

Il rigore di Milik?

"I rigori si sbagliano. Lui fa sempre questo saltello ma di solito calcia forte. Da allenatore posso dire che in quel momento li avrebbe dovuto tirare in modo più cattivo, poi i rigori li sbaglia solo chi li tira..."

Lotta Champions?

"Momentaneamente abbiamo tre punti di vantaggio su Milan, Inter e Roma. Abbiamo recuperato un punto alla Lazio e vincendo stasera avremmo conquistato il secondo posto. Io credo che la quota Champions sia a 72/73 punti e questo significa che è tutto ancora da giocare".

La sua interpretazione autentica su Di Maria?

"Ha ricevuto un colpo in allenamento, ieri aveva fastidio e io i giocatori a mezzo servizio preferisco lasciarli a casa a curarsi".

Termina la conferenza di Allegri.