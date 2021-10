live Juventus, Allegri: "Persa la testa dopo il pari. Non deve più accadere prendere gol al 95°"

20:50 - Massimiliano Allegri commenta la sconfitta per 1-2 contro il Sassuolo all’Allianz Stadium nella decima giornata del campionato di Serie A.

21:12 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Cambiano i vostri obiettivi? Troppa frenesia?

"Non ha senso parlare di obiettivi in questo senso, dobbiamo avere una gestione diversa come fino al 75° di oggi. Una volta fatta il pari ci siamo disordinati e questo ha fatto sì che abbiamo preso il gol all'ultimo. Questa è una cosa che non deve accadere più perché quando non riesci a vincere non devi perdere perché nel computo finale un punto può pesare nella stagione anche se oggi sembra niente. Non è questione a livello emotivo. Dopo il 75esimo, l'inerzia era girata e devi avere tranquillità nel giocare. Se non trovi il secondo, non devi prendere il gol. Poi brutto da prendere. Bisogna lavorare e riflettere e assolutamente migliorare".

Si aspettava qualcosa in più da Morata?

"Intanto è inutile parlare dei singoli. Normale che bisogna fare più gol altrimenti è difficile vincere le partite. Questa è stata una partita sulla falsariga dell'Empoli, abbiamo avuto tante occasioni e poi abbiamo pagato alla fine anche se Perin aveva fatto una grande parata".

Ieri aveva fiutato qualcosa...

"Stasera più che errori tecnici ci sono stati errori di gestione della partita. Siamo diventati nevrotici, frenetici. Bisognava riempire meglio il campo e trovare una soluzione, che non era facile per la difesa schierata. Ma non esiste prendere un gol del genere, non era l'ultima di campionato: andava gestita meglio".

Empoli e Napoli sembravano due lezioni. Come è possibile questo passo indietro?

"Spiegare è difficile, c'è solo da migliorare e lavorare perché questi errori non vanno più fatti. La partita va giocata fino alla fine con ordine".

Kaio Jorge può giocare titolare a Verona?

"Finita la partita devo smaltire la delusione, poi penserò alla sfida di Verona"

Ha senso guardare la classifica adesso?

"In questo momento la classifica non va neanche guardata. Stasera avevamo la possibilità di fare un bel salto in avanti e non è stato fatto. C'è da lavorare, domani penseremo al Verona che gioca in pressione, corre tanto e fa gol. Per venir via con un risultato positivo bisognerà fare una bella partita".

Le condizioni di De Sciglio?

"Non si sa bene, cadendo ha sentito una fitta dietro. Non sa se è muscolare".

Come mai non è emersa la qualità del centrocampo?

"Una volta fatto il pareggio abbiamo perso la testa. Invece bisognava continuare a palleggiare alla ricerca della soluzione offensiva e non concedere ripartenze a loro che sono bravi".

21:21 - Termina ora la conferenza stampa di Allegri.