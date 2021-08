live Juventus, Locatelli: "Venire qui sempre stata la mia priorità. Sono stato in pensiero"

14:15 - Il nuovo giocatore della Juventus Manuel Locatelli, acquistato dal Sassuolo, si presenta alle 14:30 in conferenza stampa all’Allianz Stadium.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta le parole del nuovo centrocampista bianconero in diretta.

14:30 - Locatelli prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza stampa.

Che cosa rappresenta la Juve per te?

"Questo è sempre stato il sogno che avevo da bambino. Abbiamo una famiglia juventina, è una doppia emozione per me. Devo calarmi nella parte subito, se sono qui è perché me lo merito e non vedo l'ora di iniziare".

Hai sempre mantenuto la calma in questi mesi?

"La Juve è sempre stata la mia priorità, fortunatamente sono qui e la trattativa non è stata facile. C'è stato un momento in cui sono stato in pensiero ma fortunatamente la mia famiglia e la mia ragazza mi sono stati vicini e ora sono qui".

Hai degli idoli juventini e cosa ne pensi delle polemiche sulla trattativa?

"Ho delle foto con Pavel Nedved sul letto, con Buffon e Del Piero. Sono sempre stati i miei idoli, da qui sono passati grandi giocatori. Le cose burocratiche non mi competono. Se hanno fatto la trattativa significa che il Sassuolo è felice".

Qual è il tuo ruolo in questa Juve?

"Sarà un centrocampo dove ci muoveremo molto, poi ho fatto solo un allenamento. Il mister chiederà sicuramente di verticalizzare e mi farò trovare pronto per quello che chiederà".

Quanto ha inciso conoscere alcuni leader di questa Juve in Nazionale?

"Ha inciso tanto. Quando Leo è venuto al Milan mi aveva impressionato per la mentalità e l’ho già vista qui alla Juve. Con loro ho parlato tanto e mi hanno scritto in queste settimane perché volevano venissi qui. L’abbraccio con Giorgio che avete visto è stato bellissimo e naturale, mi ha accolto come se fossi un suo fratellino".

Che ricordi hai di Allegri al Milan?

"Mi ricordo dei momenti al Milan, avevo fatto due allenamenti con la prima squadra. C'era anche una foto con lui che mi toccava la testa. È un orgoglio essere allenato da lui e sono pronto a imparare perché sicuramente devo migliorare tanto".

Quanto si sente pronto per questa nuova avventura? Il coro "Se saltelli segna Locatelli" se lo porta dalle esperienze precedenti?

"È semplice dire che sono pronto a tutto, devo dimostrarlo ogni volta che scendo in campo. Ho un’esperienza importante in una squadra importante e l’Europeo mi ha aiutato sicuramente. Il coro me l’hanno fatto per la prima volta anche perché non segno tanto".

La rete con la Juve ha messo troppa pressione?

"Sì, il Milan innanzitutto resterà sempre una pagina bellissima per me. Quel momento mi ha catapultato in una realtà in cui non ero pronto. Poi grazie al Sassuolo mi sono ripreso. C'erano aspettative molto alte, ma poi per fortuna grazie al Sassuolo mi sono ripreso. Mia nonna, una delle più juventine, mi ha guardato e mi ha detto bravo per il gol, però poi mi ha ricordato che anche la punizione di Pjanic era regolare".

C'è qualche compagno con cui non vedi l'ora di giocare maggiormente?

"La Juve è piena di campioni. Quando vedi Ronaldo avversario e poi in spogliatoio con te è emozionante. Io lo guardavo su YouTube e adesso gioco con lui: è un immenso piacere. Anche Dybala, ci sono tanti ragazzi fortissimi".

Cosa le hanno lasciato De Zerbi e Mancini?

"Sono allenatori diversi che mi hanno lasciato conoscenze. De Zerbi è un maniaco nel suo lavoro, sta attento a qualsiasi dettaglio. La dote più grande di Mancini è quella di trasmettere serenità ai giocatori e ha creato un gruppo fantastico".

C'è un centrocampista al quale sei affezionato della Juve?

"Ripercorrere la carriera di Marchisio sarebbe fantastico anche se non è facile, lui ha dato tanto alla Juve. L'ho anche sentito prima di venire qui e sarebbe bello fare il suo percorso".

Siete i favoriti per lo scudetto?

"Non so se siamo i favoriti ma vogliamo vincere perché questo è il nostro obiettivo".

Giocheresti contro l'Udinese se fosse per te?

"Non sono al 100% ma mi sento abbastanza pronto per giocare. Deciderà il mister che sa meglio di chiunque altro".

Quanto è importante per te sentire la fiducia dell'allenatore?

"Con De Zerbi si è creato un legame speciale e ci sentiamo ancora. Per me è stato importante perché mentalmente ero in un momento in cui ero fragile. Avere la fiducia del mister e dell'ambiente sicuramente aiuta tutti".

Hai scelto il 27 come numero? E come mai?

"Sì il 27 perché è un numero che mi piace e ho deciso di cambiare perché è un'avventura nuova. Il 7 mi porta fortuna, speriamo sia di buon auspicio".

14:43 - Termina ora la conferenza stampa di Locatelli.