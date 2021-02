live Juventus, Pirlo: "Dybala e Ramsey non sono ancora a disposizione. Ronaldo un eroe"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

14:15 - Andrea Pirlo presenta Juventus-Roma, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 all’Allianz Stadium di Torino. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, prevista per le ore 14:30, in diretta.

14:32 - Andrea Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Quale può essere la chiave tattica domani?

"Sarà una partita contro una squadra che secondo me ha un gioco tra i migliori in Italia. Hanno giocatori di grande gamba e dovremo essere attenti alle ripartenze e fare le preventive. Bisognerà sbagliare poco per non dare loro libertà di partire in contropiede".

Il punto su Dybala e Ramsey? E cosa le sta piacendo di più?

"Siamo migliorati molto sull'aspetto mentale. Sicuramente la sconfitta di San Siro ci ha aiutato per capire che bisogna essere sempre concentrati e aver grandi motivazioni nonostante gli impegni ravvicinati: ci ha fatto capire che se non siamo al top è difficile giocare contro tutti. Stiamo migliorando su tutti gli aspetti: nel posizionamento in campo e nel curare la fase della transizione delle altre squadre. Purtroppo abbiamo poco tempo per allenarci però facendo qualche video in più riusciamo magari a migliorare qualcosa. Dybala è ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi ma non sono ancora a disposizione".

In cosa siete migliorati rispetto alla gara d'andata?

"Ne parlavo con i miei collaboratori, non mandavamo ancora a saltare McKennie sui calci d'angolo e facevamo battere i piazzati a Kulusevski. Col tempo abbiamo capito che invece si doveva fare al contrario perché Kulusevski non è un gran battitore mentre McKennie è bravo a saltare. Non facendo gare di preparazione non conoscevamo ancora bene i giocatori che avevamo a disposizione".

Questa è la Juve di Andrea Pirlo o manca ancora qualcosa?

"È difficile trovare la perfezione. Cerchiamo di migliorarci partita dopo partita, abbiamo capito come essere più equilibrati. Adesso abbiamo dei posizionamenti ben definiti con il movimento degli esterni e dei difensori. Alcune volte possiamo costruire a tre e altre a quattro, quello viene piano piano giocando le partite e cercando di allenarsi il più possibile. La perfezione è difficile da trovare, speriamo di arrivarci presto".

Ha scoperto qualcosa in più di quello che già sapeva su Ronaldo?

"Sapevo del professionista ma vederlo allenare tutti i giorni è stata un sorpresa. Ha ancora grande passione, si diverte e vuole vincere. È la cosa principale quando arrivi a giocare a calcio a 36 anni, quando hai vinto tutto e battuto tutti i record. Se hai ancora questa voglia e ambizione vuol dire che sei veramente un eroe. Ce l’ha lui, ce l’ha Buffon, Chiellini, Bonucci, nonostante l’età hanno ancora questa passione che li porta a vincere trofei".

A che punto siete del vostro percorso?

"Siamo al 70-80%, finalmente abbiamo quasi tutti a disposizione e posso ruotare anche in difesa. E già questa è una cosa molto importante perché posso scegliere in base all'esigenze e agli avversari. All'andata ad esempio non avevo Alex Sandro e avevo messo Cuadrado a sinistra come prova. Non era andato benissimo ma non conoscendoli dovevo provare".

Quale messaggio avete lanciato con la vittoria di martedì?

"Nessun messaggio. Dobbiamo guardare a noi, di vittoria in vittoria ci carichiamo di adrenalina e l'ambizione di voler vincere è fondamentale per un gruppo così importante e l'abbiamo scoperto dopo le sconfitte con Fiorentina e Inter. Da lì siamo ripartiti con grande determinazione. Se si vuole vincere l'ambizione non deve mancare mai".

Domani potete cambiare ancora in difesa?

"Ce lo possiamo permettere perché ho quattro difensori centrali che possono giocare in qualsiasi gara così come i terzini. Ho la fortuna di poter scegliere in base all’avversario e adesso ho ampia scelta".

Cosa cambia con Dzeko in campo?

"Niente, se non gioca Dzeko gioca Mayoral. Che sta facendo benissimo e non ha fatto rimpiangere Dzeko. Dzeko è un grande giocatore ma la Roma gioca bene con entrambi".

Le coppie di difensori come le sceglie? De Ligt e Chiellini possono giocare insieme?

"Possono giocare insieme loro come gli altri. Le coppie non sono prestabilite, non ho nessun problema a metterli insieme. Scegliamo in base all'avversario, a come stanno dal punto di vista fisico e a quello che vogliamo proporre. Sono quattro giocatori di grandissimo livello che possono giocare insieme".

Che ruolo ha Bentancur nella sua squadra?

"Un ruolo importante. Ha iniziato la stagione un po' sottotono ma perché aveva giocato tanto l'anno scorso. Quando si è presentato in ritiro era ancora un po' affaticato fisicamente e mentalmente. Ha avuto bisogno di un po' di partite per riprendere condizione e adesso abbiamo ritrovato quello che conoscevamo".

Quanto turnover ci sarà domani considerate le tante gare ravvicinate?

"Anche le altre hanno avuto tante partite ravvicinate, noi abbiamo fatto in più la Supercoppa e la semifinale con l'Inter. Con un calendario così compresso è normale, noi abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia e il turnover può essere una soluzione. Adesso posso scegliere e questo mi fa stare sereno".

Che tasti ha toccato per creare questa svolta dopo la sconfitta con l'Inter?

"Quando si perde mi arrabbio anch'io ed è chiaro che a volte puoi toccare certi tasti. Fortunatamente c'era una finale da giocare dopo poco ed è stato più semplice toccare certi tasti all'interno del gruppo. Da lì siamo ripartiti, volevamo alzare un trofeo e quello ci ha dato consapevolezza. Se c'è il sacrificio di tutti, se siamo squadra, diventiamo forti come una volta".

Quanto conta uno come Chiellini anche a livello psicologico?

"Lui aiuta tanto sull'aspetto mentale perché è uno abituato a vincere e sa cosa vuol dire raggiungere le vittorie con il sacrificio, che è lo spirito della Juve che non deve mai mancare. L'abbiamo ritrovato fresco perché si è riposato nella prima parte di stagione, abbiamo in lui una grande risorsa".

Che tipo di squadra è la Roma? Avete preparato qualcosa di particolare?

"La Roma è una delle squadre che gioca meglio. Ha un calcio fluido con giocatori che sono sempre in movimento e che sono bravi ad attaccare lo spazio senza palla con quelli sulla trequarti. Dovremo cercare di non perdere palle sanguinose in mezzo al campo perché poi partono in ripartenza. E quella secondo me è la loro dote migliore. Quello sarà il tema della gara ed è quello su cui abbiamo lavorato".

C'è qualcuno più attrezzato di voi per lo scudetto?

"Milan, Inter, Roma, Napoli, Atalanta: sono tutte attrezzate. Questo è un campionato particolare, noi siamo tra quelle che possono ambire alla vittoria finale, così la Roma che è ancora lì a lottare. Fonseca ha avuto tante critiche ma in questi anni ha dimostrato di essere bravo. L’ho conosciuto l’anno scorso, so come lavora e ho grande stima di lui".

14:47 - Termina ora la conferenza stampa di Andrea Pirlo.