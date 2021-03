live Juventus, Pirlo: "Fatta una brutta partita. Futuro? A fine anno deciderà la società"

vedi letture

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

17:15 - Andrea Pirlo commenta la sconfitta per 1-0 contro il Benevento all’Allianz Stadium nella ventottesima giornata del campionato di Serie A.

TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

17:45 - Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Sconfitta che lascia un po’ di amaro in bocca.

“Lascia l’amaro perché abbiamo fatto una brutta partita dall’inizio alla fine. L’avevamo preparata in modo diverso ma non siamo riusciti, purtroppo quando non hai l’atteggiamento giusto e non vuoi con il cuore andare in contro a certi risultati poi succedono partite come queste”.

Si può ancora credere alla scudetto?

“Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di vincer le partite. C’è l’opportunità di farlo ma dopo oggi diventa più difficile”.

Si è confrontato con Arthur?

“Arthur purtroppo era deluso, un calo di concentrazione perché non aveva visto l’avversario dietro a Bonucci. Sono cose che non devono capitare, un passaggio orizzontale un mezzo all’area di rigore è sempre pericoloso. Se non sei concentrato e non hai la fame di vincere certe partite vai in contro a queste sconfitte”.

A parole sembrava aveste fame di vincere…

“Le parole non bastano , poi bisogna fare i fatti in campo. Ho detto ai ragazzi che è inutile raccontarci storie se poi non si ha la voglia di raggiungere le cose sul campo”.

Le reazioni sull’episodio su Chiesa?

“Inutile stare qua a commentare su quell’episodio. La partita è stata fatta male e non ci attacchiamo a questo. Noi continueremo ad alimentare la nostra voglia di arrivare fino in fondo. Sarà molto difficile ma dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci”.

La cosa che la preoccupa di più?

“Sono preoccupato per la sconfitta di oggi perché non era la partita che avevamo in programma. Bisogna guardare a tutto quello che è successo oggi, non cose tecniche e tattiche ma l’atteggiamento sbagliato che abbiamo avuto. Abbiamo commesso tanti errori, perdevamo tutti i contrasti”.

Ogni partita c’è un errore come quello di Arthur, tanti cali di concentrazione.

“Sono tanti errori individuali che messi insieme poi ti portano a perdere tanti punti. Sono cose che bisogna migliorare perché bisogna essere concentrati e affamati sin dall’inizio. Se non ce l’hai rischi di fare brutte figure”.

Come mai non riesce a cambiare l’atteggiamento della squadra?

“Non è un atteggiamento ma questi sono errori tecnici e individuali, sono errori dei giocatori e non possono fare molto gli allenatori. Possono capitare ma non devono capitare, avevamo la possibilità di continuare il nostro cammino. Non siamo stati vogliosi e aggressivi”.

Ha fatto autocritica nello spogliatoio? Si è confrontato con Agnelli e Paratici?

“Sì mi confronto sempre con il presidente e con i dirigenti. Adesso analizzeremo cos’è successo oggi, avremo un po’ di tempo per analizzare quanto accaduto. Bisogna abbassare la testa e lavorare”.

È tranquillo sul suo futuro? Come mai Ronaldo sempre a destra?

“Io continuo a lavorare giorno dopo giorno per fare meglio, poi ci sarà una società che deciderà. Alla fine dell’anno ognuno tirerà le sue somme. Ronaldo ha fatto la sua partita, si è diviso i compiti con Morata”.

17:59 - Termina ora la conferenza stampa di Pirlo.