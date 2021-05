live Juventus, Pirlo: "Morata ha avuto un problema, gioca Dybala. Ho parlato con la proprietà"

12:15 - Andrea Pirlo presenta Udinese-Juventus, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18 alla Dacia Arena di Udine. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero, prevista per le ore 12:30, in diretta.

12:35 - Andrea Pirlo prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Cosa ha chiesto ai giocatori per la sfida all'Udinese?

"L'Udinese è una squadra molto fisica composta da giocatori con spiccate qualità tecniche anche oltre De Paul e Pereyra. Loro prendono pochi gol, si difendono bene e hanno un'organizzazione ben precisa. Per noi sarà una partita importante perché affrontiamo una squadra che vive un buon momento. Ci aspetta una partita difficile, noi abbiamo un obiettivo in testa e dovremo cercare di raggiungerlo".

Ronaldo come sta e con chi sarà titolare?

"Ronaldo sta bene, si è allenato bene ed è sereno e questo è molto positivo per il gruppo. Giocherà con Dybala perché Morata non sta benissimo, ha avuto ieri un problemino al polpaccio e valuteremo oggi le sue condizioni per capire se potremo portarlo domani a Udine con noi".

Lei come sta? Ha parlato con la proprietà e ha avuto garanzie sul futuro?

"Io sto bene, ho parlato con la proprietà l'altro giorno quando è venuta al campo come capita spesso quando viene. Non era la prima volta che veniva. Abbiamo fatto una chiacchierata un po' su tutto come sempre, sono tranquillo sul mio lavoro".

È successo qualcosa in settimana? Ha visto maggiore consapevolezza nella squadra visto che non potete più sbagliare?

"La squadra è consapevole di questo, ne abbiamo parlato tutti insieme in settimana e sappiamo che è un momento importante. Mancano cinque partite e quindici punti in palio più la finale di Coppa Italia. Questo è un momento delicato e dobbiamo cercare di far punti per andare in Champions, tutte le partite sono importanti e siamo concentrati su quella con l'Udinese di domani".

Più orgoglioso della presa di posizione di suo figlio per gli insulti ricevuti o più schifato per gli stessi?

"Essendo in questo ambiente da tanti anni so cosa significa essere un personaggio pubblico. Non trovo una novità questi insulti da parte della gente che si nasconde dietro a una tastiera o a un telefono. Mi dispiace per mio figlio perché non c'entra niente e solo perché è figlio di una allenatore riceve queste cose. Io sono abituato e ho spiegato anche a lui che non deve farci caso. Questo è un problema sociale, bisogna guardare avanti e cercare di eliminare queste cose con serenità e sperare che queste persone possano cambiare la loro mentalità in modo che il mondo possa essere migliore".

Come stanno Danilo e Chiesa?

"Danilo sta bene, Chiesa un po' meno. Si è allenato a parte questa settimana, ha fatto qualcosa con il gruppo ma non è ancora al 100%. Abbiamo l'allenamento di oggi pomeriggio per vedere come va ma sarebbe un po' rischioso proporlo dall'inizio".

Il resto della squadra come sta? Un vantaggio giocare dopo le altre rivali?

"Le condizioni sono abbastanza buone. Arthur si è allenato solo ieri con la squadra per un altro problema, Ramsey anche a parte. C'è stato qualche problemino ma abbiamo lavorato bene con gli altri e domani dobbiamo essere al massimo con la giusta concentrazione per vincere la partita. Giochiamo dopo il Milan, ma noi dobbiamo pensare solo a noi e vincere domani a Udine. Non sarà facile ma l'obiettivo è quello".

Come sta Kulusevski? Ha parlato con Chiellini del futuro?

"Con Chiellini parlo tutti i giorni, non sul futuro ma sul presente. Siamo totalmente concentrati sia lui che la squadra su quello che abbiamo da fare adesso. Kulusevski sta bene, ha fatto la settimana con i compagni e potrebbe partire dall'inizio".

Come sta Dybala e ha visto Ronaldo carico per portare la Juve in Champions?

"Ronaldo è carico e ha tante motivazioni, questo è un momento particolare e lui capisce la situazione. Un campione cerca sempre di trovare il meglio e l'obiettivo adesso è quello di centrare un posto in Champions. È tranquillo ma concentrato e consapevole che dobbiamo fare tutti di più per cercare di portare la Juve dove le compete. Dybala sta meglio, si è allenato bene questa settimana e domani partirà dall'inizio. Ha messo benzina nella gambe che è importante e domani sarà in campo".

La vittoria della Coppa Italia e il quarto posto pensa che le garantiranno la conferma?

"Io guardo adesso, il presente. Sono l'allenatore della Juventus e sono contento di essere qui. L'obiettivo è vincere le partite e vincere la Coppa Italia, cercare di fare bene il mio lavoro come da inizio agosto".

Infastidito dalle voci sui successori?

"Sui possibili successori lo leggo da voi. Sono sereno e concentrato su quello che devo fare ossia portare la squadra in Champions e vincere la Coppa Italia. Non rimango influenzato da tutte queste voci. Sono talmente concentrato su quello che devo fare che non ho tempo di leggere i giornali".

Milan e Juve le due squadra più in difficoltà nella lotta Champions?

"Non so se siamo quelle più in difficoltà, sarà una lotta fino all'ultima giornata con tante squadre. Ci sarà da lottare perché ci saranno partite difficili e importanti per tutti, noi guardiamo partita dopo partita e domani ne abbiamo una difficile a Udine".

Dybala e Kulusevski incompatibili insieme?

"Ho detto che Kulusevski potrebbe giocare, non che giocherà dall'inizio. Lui sta bene, è propositivo e ha sempre voglia di migliorarsi. È a disposizione come gli altri, ho ancora tempo per decidere. Oggi avremo un allenamento importante anche per valutare le condizioni dei giocatori e poi deciderò la formazione".

