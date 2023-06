live Lazio, Sarri: "Non mi aspettavo il secondo posto. Voglio fare un plauso alla squadra"

23.42 - Comincia la conferenza.

Come si migliora la Lazio?

"L'unica preoccupazione attuale è andare a casa perché domani voglio andare a pranzo da mia mamma. Se telefona poi il presidente faremo una riunione"

Qua a Empoli è partito il suo percorso. In questo biennio alla Lazio qual è quella che ricorda con più piacere?

"Non mi aspettavo il secondo posto, però volevo migliorare la posizione dello scorso anno. Sapendo che non era semplice. Poi qualche squadra ha fatto meno punti e noi siamo stati bravi ad approfittarne. Voglio fare un plauso alla squadra perché ha interpretato benissimo l'ultimo allenamento"

Ha sentito il Presidente? Che ne pensa del polverone mediatico su Mourinho?

"Il presidente ha detto solo di concentrarci sulla partita. Era voglioso di questo risultato. Su Mourinho mi trovi impreparato perché non seguo molto l'argomento"

C'è una priorità nella costruzione della rosa del prossimo anno?

"Non è semplice dirlo se non hai le idee chiare su chi rimane. Se vogliamo rimanere competitivi dobbiamo aumentare la rosa degli attaccanti, perché non si possono fare 2-3 competizioni con questi cambi che abbiamo"

Questo secondo posto può essere una delle imprese più importanti?

"Credo sia più difficile arrivare secondo con la Lazio che vincere l'Europa League con la Juventus. Forse Napoli è un percorso più facile, però difficoltà ne sono venute fuori poche. Qui invece il percorso è stato lungo e spero ci siano margini per fare qualcosa in più"

23.50 - Finisce qui la conferenza stampa.