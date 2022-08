live Lazio, Vecino: “Sarri non è cambiato: possiamo puntare alla Champions”

vedi letture

Dopo i primi allenamenti con la Lazio, questo pomeriggio Matias Vecino si presenterà ufficialmente al mondo biancoceleste. Alle 16.30 è prevista la conferenza in sala stampa a Formello del 30enne centrocampista, arrivato da svincolato dall’Inter. Segui su Tuttomercatoweb.com la diretta testuale!

Ore 16.30 - Inizia la conferenza:

Come ti hanno accolto i compagni? Hai parlato con Sarri?

“L’impatto è stato molto buono. Non avevo giocato con nessuno di loro ma li conoscevo. È stato bello. Sarri mi conosce bene, abbiamo lavorato anni fa, sa quali sono le mie caratteristiche. Vengo a dare un mano, mi metto a disposizione, poi sarà il mister a scegliere il momento e le partite in cui farmi giocare”.

Credi che hai la Lazio nel destino? Nel 2018 hai segnato un gol pesante contro la Lazio…

“I compagni sono fortissimi, so bene dove sono arrivato e sì, credo sia nel destino. Altre volte ci siamo avvicinati, ma non si è mai concretizzato nulla”.

Hai trovato un Sarri diverso?

“No, ne parlavo con un amico. Ho trovato lo stesso allenatore e la stessa persona, anche nel modo di spiegare. E con il suo vice Marusciello ci ho lavorato due anni all’Inter”.

Qual è l’obiettivo di questa Lazio?

“Tornare a essere un giocatore utile, ho fame e voglia. Questo è l’ambiente ideale con un allenatore che mi stima. L’obiettivo è ritornare in Champions, penso sia alla nostra portata”.

Come stai fisicamente?

“Mi stavo allenando con la nazionale, insieme ad altri due compagni, Caceres e Cavani. Penso che sono in una buona condizione. Sono pronto a dare una mano. Esperienza internazionale? Aver giocato tanto in nazionale è qualcosa di unico. Ho avuto la possibilità di giocare il mondiale, in Coppa America. C'è grande tradizione per il calcio, tra poco ci sarà anche il Mondiale."

Ore 17.00 - Finisce la conferenza.