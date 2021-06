live Locatelli: "Sul futuro solo chiacchiere: penso solo al mio sogno Europeo"

Manuel Locatelli è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione con la maglia del Sassuolo, tanto da guadagnarsi un ruolo da protagonista con la Nazionale di Roberto Mancini. A due giorni dalla gara tra Italia e Turchia all'Olimpico di Roma, è uno degli oggetti del desiderio di mezza Europa a presentarsi davanti alla stampa dal Media Centre di Coverciano, Firenze.

Sull'esordio all'Europeo da titolare "Essere qui è un'emozione, è una cosa che sognavo da bambino. Non so che formazione sceglierà il mister ma cercheremo di farci trovare pronti. C'è responsabilità, vai in campo per gli italiani, è una responsabilità che tutti vorrebbero prendersi. E' un orgoglio".

Sul futuro "Sono solo chiacchiere. C'è una competizione così importante da giocare che sono concentrato su questo".

Sull'Europeo "Il fatto che sia stato spostato mi ha agevolato, è stata una stagione dove sono maturato. Sono cambiato come calciatore, come persona, mi sento più maturo e responsabile".

Sul gioco di questa Italia "Abbiamo un'identità precisa sul come giocare. Le difficoltà, se ci saranno, saremo pronti. Nasciamo così: abbiamo unità d'intenti, risalterà anche in queste occasioni".

Sul suo ruolo all'Europeo "Rappresentare l'Italia è una cosa da raccontare ai figli. Guardavo queste competizioni all'oratorio sul maxi schermo. So quanto sarebbe bello giocare, daremo tutto per l'Italia".

Sul suo ruolo "Mi trovo benissimo quando gioco a due come a Sassuolo, come qui quando impostiamo. Posso dare equilibrio e andare avanti con la palla, cercare la giocata. Posso giocare anche davanti alla difesa, sono anche duttile".

Sul mancato approdo in una big in passato "Mi baso sul campo, sulle cose vere, le altre sono chiacchiere, è inutile parlarne".