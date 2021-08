live Lukaku, addio Inter. Il belga è atterrato a Londra: ora visite e firma

19.54 - Lukaku atterrato a Londra - Romelu Lukaku è arrivato a Londra. Il centravanti Belga, partito da Montecarlo nel pomeriggio, è sbarcato all'aeroporto di Biggin Hill poco fa e nelle prossime ore firmerà il suo contratto con i Blues, dopo aver completato le visite mediche iniziate a Milano nei giorni scorsi. All'Inter andranno 115 milioni di euro.

18.00 - Lukaku pronto a partire per Londra - Romelu Lukaku è pronto a volare a Londra. Dopo aver svolto la prima parte di visite mediche a Milano e aver raggiunto il suo agente, Federico Pastorello, a Montecarlo, il centravanti belga raggiungerà a breve l'Inghilterra insieme al suo procuratore per terminare i test e firmare per il Chelsea, per quello che sarà il suo ritorno ai Blues.

14.38 - Lukaku ancora a Montecarlo. C'è il rinnovo del mandato al suo agente Pastorello - In attesa di capire quando Romelu Lukaku potrà raggiungere Londra per firmare con il Chelsea, il belga ha fatto tappa a Montecarlo dopo aver lasciato Milano. E lì, nel Principato, si è accordato per il rinnovo del contratto di rappresentanza col suo agente Federico Pastorello fino al 2023. L’annuncio arriva dai social e anticipa di qualche ora quello dell’ufficialità al Chelsea.

13.08 - In Inghilterra confermano: Lukaku arriva oggi - In Inghilterra, nello specifico il London Evening Standard conferma l’imminente arrivo di Romelu Lukaku a Londra. Nessuna sorpresa dietro l’angolo quindi, solo normali ritardi legati ad una trattativa e un’operazione complessa non solo dal punto di vista economico. Oggi Big Rom sbarcherà a Londra con un volo privato da Montecarlo, quindi completerà il trasferimento ai Blues con la firma sul nuovo contratto.

12.37 - Werner aspetta Lukaku - A poche ore dal match contro il Villarreal, l’attaccante del Chelsea Timo Werner ha parlato dell’imminente arrivo di Romelu Lukaku: “Credo sia uno dei tre migliori attaccanti del mondo in questo momento, non ci sono dubbi a riguardo. Non serve aggiungere molto altro, è un attaccante di classe mondiale che porterebbe benefici a tutti i club. La concorrenza? Al Lipsia mi ha sempre aiutato avere un attaccante al mio fianco. Sarà una nuova arma a nostra disposizione, se giochiamo una palla lunga lui la tiene sicuramente”.

12.13 - Dzeko arrivato a Milano. Avrà la 9 di Lukaku - Edin Dzeko è atterrato a Milano e ora è pronto per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Insieme alla moglie Amra e all'agente Alessandro Lucci, Edin Dzeko è sbarcato in città dallo scalo di Linate, voli privati, è ora diretto alle visite mediche e poi all'idoneità sportiva al Coni. A seguire, poi, la firma sul contratto coi nerazzurri dove vestirà la 9. L'attaccante erediterà la maglia numero 9 lasciata da Lukaku ormai prossimo a tornare al Chelsea. Clicca qui per le immagini.

10.51 - Intanto arriva Dzeko: il bosniaco è partito per Milano - Edin Dzeko sempre più verso l'Inter, in tutti i sensi. La Roma, infatti, nelle ultime ore ha definito gli ultimi dettagli con la società nerazzurra, dando il via libera per il trasferimento dell'attaccante. Il bosniaco da pochi minuti ha lasciato la Capitale, con un volo da Ciampino per Milano dove svolgerà le visite mediche. Poi,la firma sul contratto biennale che lo legherà alla sua nuova squadra. Clicca qui per le immagini.

09.20 - Inter, con l'arrivo di Dzeko via libera per Lukaku: oggi volerà a Londra - Quando oggi l'Inter accoglierà Edin Dzeko per visite mediche e firma del contratto, i nerazzurri daranno il via libera al belga per lasciare Montecarlo dove si trova attualmente con il proprio agente Pastorello, e volare a Londra dove il Chelsea lo aspetta per la firma.

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO

19.56 - Dzeko erediterà la 9 di Lukaku all'Inter - Già deciso l'avvicendamento anche sulle maglie dell'Inter tra Romelu Lukaku ormai prossimo a firmare con il Chelsea e Edin Dzeko che subito dopo firmerà per i nerazzurri. Il bosniaco erediterà la maglia numero 9 vestita dal belga in queste due stagioni.

18.12 - Tuchel: "Non posso annunciare niente" - Alla vigilia della Supercoppa Europea contro il Villarreal, il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa con la prima domanda, inevitabile, riguardante l’arrivo di Romelu Lukaku dall’Inter: “Non sono assolutamente nella posizione di poter annunciare niente e mi rifiuto di parlarne, visto che abbiamo in mente solo la partita”.

15.51 - Lukaku non giocherà la Supercoppa Europea: il Chelsea ha consegnato la lista senza il belga - Il Chelsea, spiega football.london, ha appena confermato alla UEFA la rosa di giocatori che prenderà parte alla sfida di domani a Belfast contro il Villarreal, gara valida per l’assegnazione della Supercoppa Europea. Nella lista dei 24 dei Blues non figura Romelu Lukaku, sebbene il Chelsea avesse tempo fino alle 23 di questa sera per confermare i nomi alla UEFA. Dall’elenco restano fuori anche Loftus-Cheek, Chalobah, Malang Sarr, Davide Zappacosta, Ross Barkley e Michy Batshuayi. Per Lukaku esordio Blues rimandato quindi, probabilmente a sabato quando a Stamford Bridge arriverà il Crystal Palace per la prima di Premier League. Per farlo, il Chelsea dovrà ufficializzarlo e inserirlo nella lista per la FA entro e non oltre le 12 di venerdì 13 agosto.

14.35 - Esordio di Lukaku col Villarreal o col Palace? Le due scadenze che il Chelsea deve rispettare - Con l’arrivo a Londra di Romelu Lukaku oramai imminente, resta da capire quando il belga potrà fare il suo nuovo debutto col Chelsea. Secondo football.london esistono ancora possibilità che l’ex Inter possa essere presente domani sera a Belfast per la Supercoppa Europa contro il Villarreal, ma in queste ore dovrebbe arrivare l’ufficialità del suo ingaggio e il Chelsea dovrebbe iscriverlo in fretta e furia nella lista da presentare alla UEFA entro e non oltre le 23 di stasera. Molto più probabile una sua presenza in campo sabato, quando gli uomini di Tuchel esordiranno in Premier ospitando a Stamford Bridge il Crystal Palace. Per poterlo convocare, il Chelsea dovrà iscriverlo nella lista da presentare alla FA entro e non oltre le 12 di venerdì 13 agosto.

13.46 - Inter, Dzeko al posto di Lukaku: avvicendamento anche per la maglia numero 9 - Già deciso l'avvicendamento anche sulle maglie dell'Inter tra Romelu Lukaku, ormai prossimo a firmare con il Chelsea, ed Edin Dzeko che subito dopo firmerà per i nerazzurri. Il bosniaco erediterà la maglia numero 9 vestita dal belga in queste due stagioni.

12.25 - Tuchel pronto ad accogliere Lukaku: "È il profilo che stiamo cercando dopo l'addio di Giroud" - Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, è pronto ad accogliere Romelu Lukaku. Ecco le sue parole a Sky Sports: "Abbiamo perso Olivier Giroud che ha avuto un ruolo cruciale nel club. Era il tipo di profilo a cui piace giocare spalle alla porta, tenere palloni, creare spazio per Werner, Havertz, Pulisic: che è pronto a lottare fisicamente con i difensori avversari. È il tipo di profilo che non abbiamo al momento in squadra e che stiamo cercando. Non è ancora il momento di fare nomi perché non abbiamo chiuso con nessuno e dobbiamo portare rispetto per i club. Romelu è il tipo di giocatore come Haaland al Dortmund, Lewandowki al Bayern, Kane al Tottenham che è un vero numero 9 e ama segnare e ha presenza in area. Il suo è il profilo che stiamo cercando e se sarà possibile convincere agenti e club, faremo del nostro meglio".

11.34 - Inter, vernice nera sul murales per Lukaku: presto gli ultras lo cancelleranno del tutto - Dopo che ieri il murales dedicato dedicato a Romelu Lukaku a San Siro è stato imbrattato da vernice nera dagli ultras interisti, presto verrà interamente cancellato. Una soluzione che sottolinea una volta di più la rabbia dei tifosi nei confronti sia del giocatore che del club, reo di aver ceduto il protagonista assoluto dell'ultimo scudetto.

10.39 - Lukaku ha già da giorni pronto il messaggio di saluti per i tifosi nerazzurri - Romelu Lukaku ha già da giorni pronto il messaggio che, via social, indirizzerà ai tifosi dell'Inter per salutarli in vista del passaggio al Chelsea. Anche ieri, prima di imbarcarsi sul volo per Nizza, l'attaccante ha confermato che a breve pubblicherà un messaggio per congedarsi dal popolo nerazzurro.

10.17 - Lukaku a Londra dovrà stare 5 giorni in quarantena: niente Supercoppa - Romelu Lukaku quando sbarcherà a Londra dovrà restare chiuso per 5 giorni in albergo in quarantena. Il viaggio, che inizialmente era previsto per domani, viste le norme anti-Covid è stato anticipato alla giornata di oggi. Il belga dunque seguirà la partita contro il Villarreal in Supercoppa Europea solo dalla tv di casa, sperando di poter esser presente per la sfida di sabato contro il Crystal Palace.

09.55 - 321 milioni di trasferimenti in carriera: Lukaku è il recordman del calciomercato mondiale - Con l'ormai prossimo passaggio al Chelsea, Romelu Lukaku diventerà il giocatore più caro della storia dei trasferimenti complessivi. L'attaccante ha completato 5 operazioni a titolo definitivo in carriera, a cominciare da quella che dall'Anderlecht lo portò proprio in Blues per 12 milioni di euro. Successivamente l'approdo per 36 milioni e ancora quello al Manchester United per 84 milioni di euro. Due anni fa l'arrivo all'Inter di Conte per 74 milioni e adesso quello da 115 che dovrebbe riportarlo al Chelsea nelle prossime ore. 321 milioni totali che superano così Neymar, protagonista di due operazioni plurimilionarie, ovvero il passaggio dal Santos al Barcellona per 88 milioni e quello dal Barça al PSG per 222 milioni (totale 310 milioni). Al terzo posto c'è Cristiano Ronaldo che dai tre cambi di maglia a titolo definitivo nella sua carriera, è costato 228 milioni di euro.

8.11 - Romelu Lukaku oggi dovrebbe fare tappa a Monaco dopo aver raggiunto Nizza nella serata di ieri. Insieme al procuratore Federico Pastorello farà il punto sugli ultimi dettagli da limare col Chelsea prima di firmare il contratto con i Blues e osservare un periodo di 5 giorni di quarantena che lo costringerà a saltare la sfida di Supercoppa contro il Villarreal ma che potrebbero permettergli una prima passerella nella prima giornata di Premier League contro il Crystal Palace prevista per il prossimo weekend.

MARTEDI' 10 AGOSTO

23.39 - Cambio di programma: Lukaku e il suo agente atterrati a Nizza, domani partenza per Londra - Romelu Lukaku e il suo agente Federico Pastorello sono appena atterrati a Nizza e domani avranno alcuni incontri a Monaco, prima di partire per Londra col Chelsea come destinazione finale. A riportarlo è Sky Sport, che informa come sia quindi leggermente slittato l'arrivo del bomber in uscita dall'Inter nella capitale britannica.

22.21 - Inter, la rabbia dei tifosi contro Lukaku: imbrattato il suo murales a San Siro - La trattativa che nelle prossime ore porterà Romelu Lukaku a vestire la maglia del Chelsea non ha certamente lasciato indifferenti i tifosi dell'Inter che ora temono che la squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto si sia allontanata di molto dalla lotta al vertice. Negli scorsi giorni è stato contestato il presidente Zhang, ma anche il calciatore belga non è esente da critiche. I colleghi di Sportitalia hanno condiviso una foto del murales che raffigurava lo stesso Lukaku nei pressi dello stadio San Siro che è stato imbrattato con della vernice nera per protesta visto il suo prossimo ritorno in Blues. Clicca qui per le immagini.

20.44 - Dzeko torna a Roma ma pensa all'Inter: "Domani a Trigoria? Vediamo, step by step" - Edin Dzeko è tornato a Roma negli scorsi minuti dopo il breve soggiorno a Dubrovnik in Croazia in seguito al viaggio in Portogallo con la squadra di Mourinho. Il giocatore, atterrato a Ciampino, ai media presenti tra cui TMW, ha dichiarato: "Adesso vado dai miei figli che non vedo da due settimane a causa del ritiro in Portogallo. Domani sarò a Trigoria? Vediamo. Step by step". L'attaccante domani potrebbe passare dal Centro Sportivo "Fulvio Bernardini" per svuotare l'armadietto e poi prendere la via di Milano dove con l'Inter firmerà un contratto biennale da 5,5 milioni a stagione più bonus.

20.05 - Lukaku prima di salire sul volo per Londra: "Manderò presto un messaggio ai tifosi dell'Inter" - "Manderò presto un messaggio ai tifosi dell'Inter". Con queste parole Romelu Lukaku si è congedato entrando in aeroporto per prendere un jet privato che in questi minuti lo sta portando a Londra dopo le visite mediche effettuate nel pomeriggio. Nei prossimi giorni, il belga firmerà il contratto che lo riporterà al Chelsea e i nerazzurri incasseranno 115 milioni di euro. A riportarlo è Sky Sport.

19.46 - Lukaku in volo verso Londra - Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo la prima parte delle visite mediche effettuate oggi a Milano, Romelu Lukaku è attualmente in volo su un jet privato in direzione Londra per completare l'operazione con il Chelsea. L'annuncio ufficiale arriverà entro la settimana, con l'attaccante che tornerà a vestire la maglia dei Blues per 115 milioni di euro.

18.29 - Dzeko è il sostituto - Edin Dzeko potrebbe non passare da Roma al rientro dal breve break che sta passando a Dubrovnik in Croazia dopo l'ultima amichevole. Il giocatore potrebbe volare direttamente a Milano per effettuare le visite e firmare con l'Inter visto che i club sono vicini all'accordo e che lui ha già dato l'ok a un biennale. La famiglia, seppur legatissima alla Capitale, dove sono nati i tre figli della punta, questa volta pare pronta a volare in Lombardia, sintomo che a meno di colpi di scena, Dzeko a breve vestirà la maglia nerazzurra.

17.38 - Lukaku, visite col Chelsea prima di partire per Londra: le immagini del belga a Milano - Romelu Lukaku ha svolto stamani le visite mediche per il Chelsea e si prepara a lasciare l'Inter dopo due stagioni e la conquista dello scudetto. Operazione da 115 milioni di euro, che i Blues verseranno nelle casse nerazzurre per riportare il centravanti belga a Stamford Bridge. Lukaku ha effettuato i test atletici a Milano, alla Clinica Columbus. A questo punto si attende solo la partenza dell'attaccante alla volta di Londra. CLICCA QUI per il video delle visite mediche.

17.30 - Lukaku aspetta Dzeko. Cosa manca per l'arrivo di Big Rom a Londra e del bosniaco a Milano - Romelu Lukaku è, sarà, un nuovo giocatore del Chelsea. L'accordo fra l'Inter ed i Blues esiste già da qualche ora, con Ausilio e Marotta che hanno accettato l'ultima proposta da 115 milioni di euro cash (il Chelsea ha rinunciato anche al contributo di solidarietà che gli sarebbe spettato, circa 2,5 milioni). Big Rom però è ancora a Milano, ieri non è andato a Parma con la squadra, ma ancora non c'è una data né tanto meno un orario definito per la partenza verso Londra. Questo perché l'Inter, al netto degli accordi, ha necessità di trovare prima il (o uno dei) sostituti. Che sarà Edin Dzeko, ma l'intenzione è di avere il definitivo via libera del bosniaco e della Roma prima di lasciar partire il belga. Il quale nel frattempo si sta portando avanti col lavoro svolgendo una parte di visite mediche per i Blues a Milano. L'ok da parte della Roma dovrebbe arrivare a strettissimo giro di posta, col giocatore che ha già chiarito alla Roma le proprie intenzioni. Una volta arrivato il via libera, Dzeko si imbarcherà per Milano per i test medici e la firma sul nuovo biennale da 5 milioni annui più bonus. E Lukaku prenderà il volo per Londra.

LUNEDÌ 9 AGOSTO

Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno al Chelsea, a dieci anni di distanza dalla sua prima volta e sette anni dopo il suo trasferimento all'Everton. Segui il LIVE di TuttoMercatoWeb.com con tutte le tappe che porteranno all'addio all'Inter.