live Manchester United, Solskjaer: "Solo rispetto per la Roma, adesso sono informato"

13.50 - Vigilia della semifinale di Europa League per il Manchester United, che affronterà la Roma domani all'Old Trafford (calcio d'inizio ore 21.00, come sempre LIVE su TMW). Ole Gunnar Solskjaer, manager dei Red Devils, analizza il conferenza stampa i pericoli di una squadra che ha candidamente ammesso di "non conoscere" al momento del passaggio del turno contro il Granada. A breve tutte le sue dichiarazioni grazie alla diretta scritta di TUTTOmercatoWEB.com:

Il tuo commento dopo il Granada non è stato preso bene a Roma:

"Era dopo la partita contro il Granada ed ero felice di aver passato il turno e non conoscevo bene la squadra avversaria, ma la Roma è una grande squadra, con storia. Ho anche la maglietta di Totti e De Rossi, firmate, conosco benissimo la loro qualità e non li abbiamo seguiti tantissimi ma da quando abbiamo saputo che sarebbero stati i nostri avversari ci siamo informati. Non volevo mancare di rispetto a nessuno".

È il momento di accelerare in vista del finale di annata:

"Ci vuole fortuna, la qualità e abbiamo fatto molto bene fino a questo momento altrimenti non saremmo in semifinale. Ora vogliamo la ciliegina finale su questa stagione".

A parte Luke, chi giocherà domani?

"Marcus lo dobbiamo gestire, ma ha recuperato bene e credo che il peggio si alle spalle e sarà presente per questa difficile sfida".

La semifinale di Europa League è un ottimo risultato, ma qualcuno la snobba, che ne pensi?

"Sappiamo cosa vuol dire vincere questa competizione, ci siamo concentrati solo sull'Europa League una volta scesi dalla Champions. Abbiamo sfidato squadre di grande storia, come il Milan, e ora mancano due partite alla grande finale".

Hai giocato nel famoso 7-1 alla Roma, come ricordi quella gara?

"All'andata ricordo abbiamo giocato anche in dieci ma fatto un gol fondamentale. Eravamo in formissima in quella gara, speriamo di poter ripetere una prestazione del genere. Non vediamo l'ora di arrivare a questa semifinale, non tutti i calciatori di oggi erano presenti in quel 7-1".

Ci sono state delle proteste contro la proprietà in settimana: che tipo di relazione hai con la famiglia Glazer?

"Una ottima relazione, sono l'allenatore quindi loro ascoltano la mia opinione e cerco di fare il meglio per la mia squadra. Spero che continueremo e avremo successo. È bello avere uno spirito di questo tipo, abbiamo avuto fallimenti e perso delle finali ma ora siamo compatti e uniti, i giocatori devono dimostrare di poter arrivare in finale e vincerla".

Siete più convinti rispetto alla gara contro il Siviglia dell'anno scorso?

"Abbiamo dei giocatori più maturi, l'anno scorso è stata una stagione strana e l'atmosfera ha inciso, anche se ovviamente avremmo voluto arrivare in finale. Queste delusioni spero ci daranno la spinta giusta per fare meglio domani. La squadra è in buona forma e fiduciosa, faremo una buona partita spero, mi auguro che mostreremo la nostra qualità".

C'è la possibilità che Bailly rimanga?

"Eric ha dimostrato di essere davvero resiliente in questo periodo con noi. Ha dimostrato per tutta la stagione che sta migliorando e noi vogliamo ottenere il meglio da lui. È molto stimato, i ragazzi lo adorano. Non ci delude mai. Sta migliorando giorno dopo giorno, sarei molto contento se rimasse".

Che sensazione sarebbe per te vincere come allenatore del Manchester?

"Sarebbe un sogno vincere un trofeo con la maglia del Manchester United, ci siamo andati vicini e speriamo di riuscire a farlo quest'anno. L'ambizione è alzare la coppa, spero che andrà così".

La gestione dei portieri?

"Speriamo di mantenere un'altra volta la porta inviolata in primis. Probabilmente sono l'allenatore più fortunato del calcio mondiale ad avere opzioni così valide nel ruolo. Sono stati entrambi molto bravi in stagione. Chiunque giocherà, sa di avere pieno sostegno mio e della squadra".

Avete analizzato le sconfitte in semifinale patite in passato e, se sì, cosa cambierà quest'anno?

"Le abbiamo esaminate e abbiamo ragionato su perché, ma come ha detto Luke ogni semifinale è dura contro squadre difficili. Ci sono alcune sconfitte su cui ti soffermi un po 'di più, ma si tratta di rimettere le cose a posto e arrivare ad avere una squadra al meglio della forma".

14.25 - Si chiude qui la conferenza di Ole Gunnar Solskjaer.