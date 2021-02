live Parma, Conti: "Da domenica parte un nuovo campionato: ci servono 27 punti"

Amici ed amiche di TUTTOmercatoWEB.com, siamo in attesa di Andrea Conti, che tra pochi minuti interverrà in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore del Parma. Già due presenze dal momento del suo arrivo, Conti arriva in Emilia dal Milan, con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza per il Parma.

17.48 - Prende la parola Lucarelli, vice direttore sportivo: "Siamo qui a presentare due nuovi acquisti nel reparto arretrato che saremo sicuri ci daranno una mano. Sono ragazzi che conoscono il campionato, pronti, che sicuramente alzano il livello della retroguardia e ci auguriamo possano restare con noi anche nei prossimi anni".

Per Conti: Ha già giocato due gare, come giudica la situazione?

"La situazione non è semplice, ma abbiamo giocatori di alto livello. Domenica parte un nuovo campionato, siamo convinti raggiungeremo l'obiettivo".

Quanto è stato importante conoscere D'Aversa?

"E' stato importante perché lo conosco da anni e so come lavora e che gioco vuole. L'ho sentito spesso, anche nell'estate scorsa, avevo bisogno di cambiare e ho scelto di venire qui anche per la società, seria e storica. Possiamo fare bene".

Che impressione sta avendo? Che atmosfera c'è?

"Io ho lottato per salvarmi in passato, so cosa significa. Con la squadra che abbiamo sappiamo che l'obiettivo è difficile, le altre lotteranno fino alla fine, ma siamo un ottimo gruppo con ottimi giocatori e già da domenica partirà un nuovo campionato per fare questi 27 punti".

Cosa vi siete detti in ritiro?

"Lo vedo come uno stare insieme per conoscerci meglio, non come una punizione. Stiamo sfruttando questi giorni per conoscerci e siamo tutti convinti che sia giusto restare qui e condividere i momenti insieme. Il confronto dopo Napoli? Confronto classico, abbiamo fatto una buona partita ma abbiamo concesso due gol per errori nostri".

Quanti punti servono a febbraio?

"Non saprei, però sappiamo che è un mese importante con scontri diretti. Giocheremo sempre per vincere e fare più punti possibile".

Cosa mancava al Parma visto da fuori?

"Manca un po' di consapevolezza nei mezzi. La squadra c'è, ci sono giocatori di livello superiore della salvezza".

Preferisce giocare a quattro o a cinque?

"E' una domanda che mi fanno spesso (ride, ndr). Ho sempre giocato a quattro tranne un anno a Bergamo in cui ho fatto il quinto. Sono ruoli diversi, non ho preferenze, io cerco di adattarmi a ciò che mi viene chiesto. A fare il quinto hai più libertà però per me non cambia niente".

Si chiude qui la conferenza di Andrea Conti, nuovo terzino del Parma.