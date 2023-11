live Sassuolo, Dionisi: "Dovevamo fare di più, sono molto arrabbiato con i miei"

23.15 - Il Sassuolo perde anche a Torino contro i granata e raggiunge quota cinque partite di fila senza vittorie. A breve il tecnico Alessio Dionisi interverrà in conferenza stampa.

Ore 23.17 - Comincia la conferenza stampa di Dionisi

Il Sassuolo è sembrato vivace nel pressing ma ha punto poco

"Dovevamo fare di più con il pallone, siamo stati leggeri in fase difensiva e offensiva. Abbiamo concesso occasioni per demeriti nostri, ma la sfida sembrava sul pareggio. Non abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, abbiamo concesso situazioni banali: puoi essere fortunato in un episodio, non in tanti. E dopo il secondo gol subito abbiamo creato poco"

Contro la Salernitana vincere è d'obbligo?

"D'obbligo no...Ma è certo che nella sfida dopo devi recuperare ciò che hai perso prima. E' una gara importante come oggi, sono molto arrabbiato con la squadra. Il Toro è forte ma non era prestativo"

Consigli è stato molto bravo.

"Consigli ha fatto molto bene, ma anche Vanja ha fatto una bella parata sulla traversa di Laurienté. Noi non abbiamo giocato in avanti ma in orizzontale, sono situazioni da evitare"

Ore 23.21 - Termina la conferenza stampa di Dionisi